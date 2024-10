Rivalités au Maghreb: risque de guerre selon la presse 

Entre l’Algérie et le Maroc, rien ne va plus. En effet, les relations diplomatiques sont quasiment inexistantes entre les deux pays voisins. Si les raisons sont nombreuses, la question du Sahara occidental en est l’une des principales. Et le vaste soutien de la communauté internationale à Rabat, n’arrange rien.

En effet, de plus en plus de pays affirment soutenir le plan marocain d’autonomie du Sahara occidental. Des positions claires et nettes, qui irritent profondément l’Algérie. Selon un média italien, Notizie Geopolitiche, repris par le média Bladi.net, une guerre pourrait même éclater dans les semaines, les mois à venir, entre l’Algérie et le Maroc, sur fond de différends irréconciliables.

Risque de guerre entre l’Algérie et le Maroc ?

Le média italien croit savoir que l’Algérie souhaite effectivement régler ce conflit, de manière belliqueuse, quand le Maroc, lui, aurait tendance à privilégier l’approche pacifique. L’auteur de l’article affirme d’ailleurs que l’Algérie commencerait à amasser des troupes du côté de Tindouf, une petite ville située à proximité de la frontière entre l’Algérie, le Maroc et le Sahara occidental.

De son côté, le Maroc s’est considérablement rapproché de l’ONU. Une approche diplomatique qui est, pour le moment, couronnée de succès, puisque Rabat dispose désormais d’un soutien auquel n’a pas droit l’Algérie. Cela lui permet de renforcer son contrôle sur la région et d’espérer être accompagné par l’Organisation des Nations Unies, en cas d’extrême nécessité.

Certaines voix tempèrent

Dans tous les cas, il est vrai que les observateurs s’accordent à dire que, depuis quelques mois maintenant, les tensions n’ont jamais été aussi vives. De là à imaginer un conflit armé entre deux pays très proches, tant sur le plan politique qu’historique ? Si certains sont visiblement tentés de répondre par l’affirmative, d’autres préfèrent temporiser, mettant en avant une simple volonté, des deux côtés, de faire valoir des positions franches.