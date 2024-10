Armement: la France se positionne sur ce secteur 

(Crédit : Ambassade de France en Israël)

La France continue de développer son industrie de la défense. Après avoir investi des milliards de dollars dans le développement de ses sous-marins, Paris a aussi pris la décision d’investir dans des drones de nouvelle génération. Plus récemment, le ministère des Armées a effectué une nouvelle annonce.

En effet, ce dernier a confirmé l’acquisition de deux systèmes robotisés, qui permettront d’intervenir dans les grands fonds marins. Cette stratégie devrait permettre à la Marine française de pouvoir disposer de moyens lui permettant d’intervenir en cas d’urgence, à des profondeurs allant jusqu’à 6.000 mètres sous le niveau de la mer. Une vraie révolution, car à l’heure actuelle, elle ne pouvait intervenir qu’à 2.000 mètres de profondeur.

La Marine française annonce une nouvelle acquisition

Ces moyens devraient lui être fournis d’ici à 2028. Cela sera notamment rendu possible par l’acquisition de robots ROV et de drones autonomes AUV sous-marins. Deux entreprises, Exail et Travocean seront chargées de développer ces machines pour la Direction générale de l’armement. Une acquisition nécessaire pour redonner à la France, la maîtrise de ses fonds marins.

Exail travaillera au développement du drone A6K-M. Ce dernier est présenté comme étant particulièrement endurant. Il sera aussi doté de puissants sonars, lui permettant de localiser la présence éventuelle de machines ennemies à proximité. Il sera conçu de façon à être aérotransportable, pour une plus grande flexibilité et une meilleure transportabilité au cours de missions périlleuses.

Deux entreprises travaillent sur ce projet

Le second robot sous-marin développé par Travocan est une déclinaison du modèle ROB-DeepSea. Lui aussi sera aérotransportable, pour être déplacé dans l’urgence, selon les besoins. Il sera doté d’optiques particulièrement performantes et sera entièrement piloté et géré depuis le navire de soutien et d’assistance “Jason”. Aucune infirmation n’a filtré cependant concernant le coût de cette double acquisition pour la Marine française.