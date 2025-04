Elon Musk: pourquoi la Russie et la Chine le ciblent

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Depuis son utilisation décisive en Ukraine après le déclenchement de la guerre en 2022, la constellation Starlink de SpaceX a redéfini les paradigmes militaires contemporains. Ce réseau, composé de milliers de satellites en orbite basse, s’est imposé comme une infrastructure critique pour les forces ukrainiennes, leur permettant de maintenir leurs communications, diriger leurs drones et coordonner leurs opérations malgré la destruction des réseaux terrestres. Cette révolution technologique a propulsé Elon Musk au premier plan des préoccupations stratégiques des puissances mondiales qui cherchent désormais à contrer cet avantage militaire inattendu.

Moscou active ses dispositifs anti-Starlink

La Fédération russe déploie actuellement deux systèmes majeurs pour neutraliser cette menace, comme le révèle le rapport « Global Counterspace Capabilities » de la Secure World Foundation. Le système Tobol, détourné de sa fonction défensive initiale, perturbe désormais les communications satellitaires et les systèmes GPS avec sept complexes répartis sur le territoire russe, dont trois spécifiquement orientés vers l’Ukraine orientale. Plus alarmant, le dispositif Kalinka, baptisé « Tueur de Starlink« , cible directement le réseau d’Elon Musk, provoquant depuis mai 2024 des interruptions significatives pour les unités ukrainiennes et démontrant une capacité inquiétante à détecter même les terminaux Starshield, la variante militaire renforcée du système.

La stratégie chinoise de neutralisation spatiale

Pékin adopte une approche parallèle mais distincte face à cette nouvelle donne spatiale. La doctrine militaire chinoise priorise la neutralisation immédiate des avantages adverses dès les premiers instants d’un affrontement. Un document stratégique de 2022 émanant de la Force de soutien stratégique de l’Armée populaire recommande explicitement le développement de moyens pour neutraliser les constellations comme Starlink en cas de confrontation avec Washington, positionnant clairement SpaceX comme cible militaire légitime.

Les investissements chinois dans ce domaine s’intensifient, privilégiant les méthodes non-destructives comme la guerre électronique et les opérations informatiques plutôt que les armes antisatellites physiques. Cette orientation témoigne d’une volonté d’éviter la création de débris spatiaux tout en conservant la capacité d’annuler l’avantage technologique américain en cas de nécessité, établissant un équilibre stratégique nouveau dans la dimension spatiale.

L’émergence de ces contre-mesures russes et chinoises illustre comment les innovations commerciales d’Elon Musk transcendent désormais leur dimension entrepreneuriale pour devenir des enjeux géopolitiques majeurs. SpaceX, initialement considérée comme une entreprise disruptive du secteur spatial civil, se retrouve aujourd’hui au cœur des calculs militaires internationaux, transformant son fondateur en acteur involontaire mais central des nouvelles dynamiques de puissance mondiale où l’espace constitue désormais un terrain d’affrontement privilégié.