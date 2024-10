Armement: la France teste avec succès un nouveau missile

La France continue de rapidement développer son industrie militaire. En effet, Paris a décidé de se tourner vers les nouvelles technologies pour assurer sa sécurité et son intégrité territoriale. Récemment, le gouvernement a, par la voix de son ministère des Armées, confirmé le test d’un nouveau missile.

C’est le 9 octobre que la DGA (Direction Générale de l’Armement) a annoncé le succès du test de son nouveau missile antiaérien. Ce dernier, baptisé Aster 30 B1NT a été conjointement réalisé avec des entreprises italiennes. Ce missile devra permettre de moderniser la flotte de défense antiaérienne française. D’ici à 2026, ces obus seront ainsi intégrés au système SAMP/T NG.

La France annonce la réussite d’un test de missile

Le développement de ces nouveaux missiles avait pour but de moderniser une flotte vieillissante et plus vraiment adaptée aux enjeux d’une guerre totale actuelle. Depuis 2015, nombreuses sont les entreprises et les ingénieurs à s’être penchés sur le sujet. D’ici à 2026, les missiles ASTER, utilisé depuis le début des années 90, seront ainsi peu à peu remplacés au profit de cette nouvelle génération d’armement.

Sur X (anciennement Twitter), la DGA a partagé l’information selon laquelle le premier tir de qualification (autre nom pour “tir d’essai”) a été un franc succès. Une vidéo a également été diffusée. Si celle-ci ne montre pas le tir dans son intégralité, la DGA a livré quelques explications. Deux cibles aériennes ont ainsi été déployées, pour que, dans les conditions du réel, soient testés ces missiles.

La presse française dévoile quelques détails

La presse française croit toutefois savoir que cet exercice a eu lieu à environ 6 000 mètres d’altitude. Les deux cibles en question volaient à environ 900 km/h et se trouvaient à 20 kilomètres environ, des cotes. Une fierté pour Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, qui a évoqué, toujours sur les réseaux sociaux, une étape importante de franchie en matière de défense.