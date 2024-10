Avion: ce passager sème la panique à bord

Photo DR

C’est en Angleterre, à l’aéroport de Manchester, qu’un Britannique âgé d’une vingtaine d’années a réussi le drôle d’exploit de grimper à bord d’un appareil EasyJet, devant rejoindre Milan, en Italie. Problème, aussi bien pour lui que pour les autres passagers ? Ce dernier n’avait pas du tout le bon billet.

En effet, alors qu’il disposait d’une carte d’embarquement parfaitement légale, un homme âgé d’une vingtaine d’années s’est présenté au comptoir de validation des billets, du vol EZY 127, en direction de Milan, qui n’était pas sa destination initiale. Réussissant, on ne sait pas vraiment comment, à monter à bord de l’appareil, ce dernier s’est même assis et a vu l’avion commencer à se mouvoir.

Publicité

Un homme s’invite à bord

Ce n’est qu’au bout de quelques minutes, alors que tous les feux étaient au vert et que l’avion allait pouvoir commencer à prendre son envol, que le personnel de bord est appelé. L’équipage a ainsi été forcé de ramener l’appareil à la porte initiale d’embarquement. Alors, des policiers sont montés à bord pour procéder à une fouille complète de l’appareil. Le jeune homme, lui, a été arrêté puis placé en garde à vue.

L’ensemble des passagers qui se trouvait à bord a dû être débarqué pour que des fouilles et des contrôles des plus rigoureux aient lieu. L’ensemble des bagages a également été débarqué pour être inspecté. Les autorités craignaient qu’un dispositif dangereux ait pu se trouver à bord de l’appareil. Finalement, ces dernières n’ont rien trouvé et l’avion a pu reprendre son chemin.

Plus de 5 heures de retard

Il arrivera finalement en Italie, aux alentours de 2 heures du matin, avec 5 heures de retard au total. EasyJet elle, affirme que toutes les procédures de sécurité ont été respectées et qu’une enquête permettra d’y voir plus clair. L’individu, lui, est détenu pour avoir tenté de « secrètement chercher à se faire transporter par avion sans consentement » et d’avoir « intentionnellement ou imprudemment causé des nuisances publiques ».