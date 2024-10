Bénin : 5 ans de prison requis contre 2 cousins pour recel d’un sac volé

Photo d'illustration

Des cousins et deux autres jeunes hommes étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, lundi 28 octobre 2024, dans une affaire de recel d’un sac volé contenant près de 300 millions de francs CFA. Le sac qui contenait cette somme d’argent a été volé dans le véhicule d’un particulier.

Il s’agit d’une somme de trente-sept millions de francs CFA et de 571 000 dollars. En effet, le propriétaire du véhicule s’était rendu dans un garage pour des réparations. Il était accompagné de deux apprentis mécaniciens pour l’achat des pièces pour la réparation. À leur arrivée à la boutique, l’un des apprentis l’a suivi pour l’achat, pendant que le deuxième était resté dans la voiture. Ayant remarqué le sac dans le véhicule, ce dernier l’a volé et a pris la poudre d’escampette. Avant de s’évaporer dans la nature, il s’était rendu à son domicile pour cacher le sac dans le plafond. Il a demandé à son cousin avec qui il vit de veiller sur le sac.

Publicité

Le cousin en question a ouvert le sac et découvert les millions qui y sont contenus. Avec un autre cousin qui était présent lors de la découverte, il a utilisé une partie de l’argent en achetant des biens tels qu’une moto et un poste téléviseur. Ils ont ensuite essayé en vain de creuser dans la chambre pour y cacher l’argent. Alors, ils ont décidé de le mettre dans leur arrière-cour. Ils s’y essayaient lorsque la police est arrivée les surprendre. Devant la Criet, les deux cousins et leurs coaccusés n’ont pas reconnu avoir volé le sac. Mais les deux cousins ont reconnu avoir récupéré le sac et utilisé une partie de l’argent. Aucun d’entre les accusés n’avait constitué d’avocat ce 28 octobre.

Le Substitut du Procureur spécial a demandé à la Cour la condamnation des deux cousins à cinq ans de prison ferme et 2 millions de FCFA d’amende. Ainsi que la relaxe au bénéfice du doute des deux autres individus épinglés. Le dossier a été renvoyé au 25 novembre prochain. Il faut noter que l’apprenti mécanicien ayant volé le sac est toujours en cavale.