Bénin : La collecte des déchets ménagers devient payante dès le 1er janvier 2025

À partir du 1er janvier 2025, une nouvelle redevance pour la collecte des déchets ménagers entrera en vigueur dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, et Ouidah. Cette initiative, mise en place par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS S.A.), est fondée sur un arrêté interministériel et vise à structurer le financement des services de gestion des déchets pour une meilleure salubrité urbaine.

Les résidents de ces communes paieront leur redevance en fonction de plusieurs critères : le nombre de collectes, le type de propriété (habitations individuelles, entreprises, hôtels, etc.), ainsi que la zone géographique. Les barèmes suivants sont annoncés : (Deux collectes par semaine : entre 3 000 et 5 000 FCFA par mois; Trois collectes par semaine: entre 7 000 et 30 000 FCFA par mois).

Ces montants permettront de financer l’enlèvement des déchets dans un contexte où la demande et les besoins de propreté urbaine augmentent, notamment avec la croissance démographique et urbaine dans ces localités. Le processus de paiement est pensé pour être rapide et accessible. En début d’année, les bénéficiaires reçoivent une facture annuelle avec un échéancier mensuel. Les paiements se font en ligne sur le portail national des services publics (service-public.bj), offrant ainsi aux usagers la flexibilité de régler en une fois ou de manière mensuelle. La démarche est estimée à moins de deux minutes et nécessite le numéro de référence de 14 caractères (12 chiffres et 2 lettres), figurant sur chaque facture SGDS.

Après chaque paiement, deux confirmations par mail sont envoyées : l’une de la plateforme de paiement et l’autre de service-public.bj. Cette double vérification garantit une traçabilité des paiements et un suivi rigoureux pour chaque usager. Cette redevance s’applique aux propriétaires et aux occupants de biens immobiliers, incluant les habitations, les entreprises, les hôtels, et les restaurants. Elle vise ainsi à responsabiliser l’ensemble des acteurs, publics et privés, dans la gestion des déchets solides ménagers.

Le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, supervise ce dispositif, tandis que la SGDS S.A. reste le prestataire exécutif du service. La mise en place de cette redevance s’inscrit dans la dynamique de modernisation des services publics au Bénin et de gestion durable des déchets. En établissant une structure de financement claire, l’objectif est de garantir la régularité et la qualité des collectes de déchets dans les communes, répondant ainsi aux besoins croissants d’hygiène et de salubrité.