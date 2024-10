Maghreb – USA: vers un renforcement de la coopération militaire avec ce pays 

Mohammed VI (Photo DR)

Les États-Unis disposent de certains intérêts au Maghreb et n’hésitent plus à s’y montrer. Une manière pour Washington de nouer de nouveaux partenariats économiques ou politiques, tout en développant leur présence en Afrique, notamment pour y contrer l’influence russe ou chinoise.

Cette semaine, le Maroc, par l’intermédiaire de Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, a d’ailleurs accueilli une délégation américaine représentée par l’ambassadeur américain au Maroc, Puneet Talwar et Doug Lamborn, président du Comité des forces armées de la Chambre des représentants.

Publicité

Le Maroc et les USA resserrent les liens

L’occasion pour les deux pays de se féliciter. En effet, les échanges économiques et diplomatiques sont, depuis quelques années, particulièrement riches. Récemment d’ailleurs, Washington s’est félicité des nombreuses initiatives marocaines prises en faveur de la paix et la stabilité dans cette région du monde. Côté marocain, l’exécutif s’est quant à lui dit extrêmement heureux des échanges en matière de Défense.

On se souvient, par exemple, de la 20e édition des exercices militaires conjoints, au cours d’un événement baptisé African Lion. 7.000 militaires s’étaient ainsi rendus sur place, pour participer à des missions et autres exercices visant à assurer la défense du Maroc en cas d’offensive. Des exercices qui avaient d’ailleurs attiré des soldats du reste de l’Afrique, voire de l’Europe.

De nouvelles discussions à venir

À l’occasion de ces échanges, États-Unis et Maroc ont réaffirmé leur volonté de creuser davantage ces liens, pour que la coopération en matière militaire soit pleine et totale. Une manière pour les deux pays de renforcer l’interopérabilité des forces armées. De nouveaux échanges en matière de travaux économiques et techniques pourraient ainsi avoir lieu dans les mois à venir.