Bénin : le parti de Yayi poursuit le journaliste Takou en justice

Le parti d’opposition béninois Les Démocrates a récemment engagé une action en justice contre Aboubakar Takou, journaliste et fondateur du site d’information Le Béninois Libéré, l’accusant de diffamation. La plainte fait suite à plusieurs publications de Takou accusant des dirigeants du parti d’être influencés financièrement par l’homme d’affaires Olivier Boko.

D’après les propos de Me Renaud Agbodjo, avocat du parti politique, les affirmations d’Aboubakar Takou auraient porté atteinte à l’image du parti. Dans des articles publiés les 4 et 12 octobre 2024, le journaliste alléguait que « l’argent d’Olivier Boko fait perdre la tête aux responsables LD » et affirmait que « la plupart des dirigeants LD étaient salariés chez Olivier Boko ». Ces déclarations, massivement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive réaction au sein de la formation politique, qui voient en ces propos une tentative de ternir la réputation de leurs dirigeants.

Le porte-parole du parti, Dr Guy Dossou Mitokpè, a déjà dénoncé une « montée en puissance du dénigrement » orchestrée contre l’opposition, y voyant une stratégie de discrédit à l’encontre du parti. À ce titre, les avocats ont saisi la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour répondre à ce qu’ils qualifient de « campagne médiatique diffamatoire ». L’avocat Me Renaud Agbodjo précise qu’en raison de la gravité des accusations, Boni Yayi a consenti à soutenir cette action pour permettre à Aboubakar Takou de s’expliquer devant la justice. « Il est important que ces affirmations soient clarifiées, afin de rétablir la vérité », souligne-t-il.