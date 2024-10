Bénin : Un autre proche d’Oliver Boko rejoint la prison

Olivier Boko. © Erick Ahounou/AID

Quelques jours après son arrestation, un proche d’Olivier Boko a été mis sous mandat de dépôt ce lundi 14 octobre par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). Il s’agit bien de Hosée Houngnibo, proche de l’homme d’affaires et ami intime de Patrice Talon. Suite à son audition, il a été poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. Il fera son retour devant les juges de la chambre des flagrants délits le jeudi 24 octobre prochain.

Il était le coordonnateur du mouvement national des réseaux Olivier Boko. Rappelons que ce n’est pas le proche d’Olivier Boko à avoir été inquiété depuis l’affaire relative à la tentative de coup d’Etat qui secoue le Bénin depuis quelques semaines. Plusieurs sont ces personnes proches de l’homme d’affaires béninois à avoir été poursuivies. Par exemple, le Directeur des Affaires Financières de Roch Niéri, beau-frère d’Olivier Boko a été interpellé. Si aucune communication officielle n’a tout de même accompagné ces arrestations, on note tout de même que tout ceci intervient dans le même contexte que l’arrestation d’Olivier Boko et Oswald Homéky