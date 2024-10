Boeing: 6000 pièces défectueuses livrées

Nouvelle mauvaise nouvelle pour l’avionneur américain, Boeing. En effet, ce dernier a appris qu’une entreprise italienne avec laquelle il collabore depuis des années, à livrer une série de 6 000 pièces défectueuses. Une enquête a été ouverte par le parquet de Brindisi, afin de faire toute la lumière.

Dans les faits, le parquet italien a ouvert une enquête pour étudier la conformité des composants livrés par un producteur italien à l’entreprise Leonardo-Aerostrutture. Cette entreprise est connue pour réaliser tout ou partie du fuselage des Boeing 787 Dreamliner. Elle dispose de ses propres locaux, dans la petite ville de Grottaglie, située dans les Pouilles, au sud de l’Italie.

6000 pièces défectueuses livrées à Boeing

En tout et pour tout, ce sont sept personnes et deux entreprises qui auraient été au cœur de l’enquête, qui vient, d’ailleurs, de se terminer. L’ensemble du groupe pourrait être impliqué dans une association criminelle, visant à commettre délits et atteintes à la sécurité des transports. En outre, ce groupe serait également accusé de fraude commerciale et de tentative de pollution à l’environnement.

In fine, ce sont pas moins de 6 000 Pièces défectueuses qui auraient été découvertes au cours de l’enquête. Certaines parties du fuselage seraient même bien différentes de ce qui a été prévu à l’origine, puisque travaillées à partir de titane pur (contre un alliage de titane). En outre, les alliages d’aluminium ne seraient, eux aussi, pas conforme à la commande passée ainsi qu’aux normes de sécurité.

Des opérations de maintenance confirmées

L’idée, pour ces entreprises, était de réaliser des économies importantes sur la vente de ces composantes. De fait, Boeing va devoir opérer de nouvelles opérations de maintenance particulièrement strictes (et potentiellement très longues) avant de pouvoir réaffirmer la sécurité de ses appareils, pour qu’ils puissent reprendre leurs opérations quotidiennes. Des opérations coûteuses, aussi bien financièrement, qu’en termes d’images.