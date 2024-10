BRICS: la banque suscite un intérêt croissant à l’international, selon la Présidente

Dilma Roussef (ADRIANO MACHADO / REUTERS)

La Nouvelle Banque de Développement (NDB) des BRICS suscite un intérêt croissant à l’échelle internationale. Dilma Rousseff, présidente de l’institution, a révélé dans une interview accordée au média brésilien Brasil de Fato que de nombreux pays ont manifesté leur désir d’adhésion. Cette annonce témoigne de l’attractivité grandissante de cette alternative aux institutions financières traditionnelles.

Mme Rousseff a souligné que le processus d’intégration de nouveaux membres s’effectue avec prudence et rigueur. L’objectif est de garantir que les futurs participants répondent à toutes les conditions requises, assurant ainsi la stabilité et la crédibilité de l’institution. Cette approche mesurée reflète la volonté de la NDB de se développer de manière durable et responsable.

Publicité

L’un des atouts majeurs de la banque des BRICS réside dans sa politique de prêt inclusive. Contrairement à d’autres institutions financières internationales, la NDB n’impose pas de conditionnalité préalable pour l’octroi de prêts aux États membres ou pour l’investissement dans leurs projets. Cette approche flexible permet aux pays bénéficiaires de conserver une plus grande autonomie dans la gestion de leur développement économique.

La présidente de la NDB a exprimé son optimisme quant à l’avenir de l’institution. Elle prévoit une expansion continue des capacités de la banque, offrant ainsi aux membres actuels et futurs la possibilité d’obtenir des investissements supplémentaires pour leurs économies nationales et leurs projets internationaux au sein de l’organisation. Cette croissance progressive renforce le potentiel de la NDB en tant qu’acteur influent dans le financement du développement mondial.

Mme Rousseff a utilisé une métaphore évocatrice pour décrire l’évolution de la banque, déclarant qu’elle est « sortie de l’enfance et approche déjà de l’adolescence« . Cette image illustre le chemin parcouru par l’institution depuis sa création, tout en soulignant son potentiel de croissance et de maturation à venir.

Pour les années à venir, la NDB a défini trois axes stratégiques prioritaires. Premièrement, elle se concentrera sur les investissements dans les infrastructures des pays membres, contribuant ainsi à renforcer les fondements de leur développement économique. Deuxièmement, l’institution accordera une importance particulière au développement durable, en phase avec les préoccupations environnementales mondiales. Enfin, la banque s’efforcera de promouvoir l’échange technologique entre ses membres, favorisant ainsi l’innovation et le partage de connaissances.