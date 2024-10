BRICS : Poutine réalise un gros coup marketing avec la monnaie

Photo: DR

À l’occasion du sommet de Kazan, la Russie a dévoilé la maquette d’une future monnaie commune des BRICS, illustrant l’ambition du bloc d’établir un contrepoids au dollar américain. Le projet, symbolisé par un billet orné des drapeaux des membres fondateurs et de potentiels candidats, témoigne d’une stratégie diplomatique calculée visant à redessiner les contours du système financier mondial.

Le projet se matérialise à travers un billet évocateur, arborant non seulement les drapeaux des cinq nations fondatrices – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – mais aussi ceux de potentiels futurs membres comme l’Algérie, le Mexique, l’Égypte, le Nigeria et Bahreïn. Cette représentation visuelle illustre la vision expansionniste du bloc et son désir d’attirer de nouveaux partenaires.

La technologie blockchain occupe une place centrale dans ce projet avec le développement du système BRICS Pay. Cette infrastructure numérique devra garantir la sécurité et l’efficacité des transactions tout en assurant une transparence maximale des échanges entre les pays membres.

Toutefois, le chemin vers une monnaie commune reste semé d’obstacles. L’hétérogénéité des économies membres constitue un défi majeur. Les disparités en matière de développement économique, d’inflation et de stabilité politique complexifient l’établissement d’une politique monétaire harmonieuse. L’abandon partiel de la souveraineté monétaire nationale soulève également des questions sensibles pour chaque pays membre.

La coordination des politiques budgétaires et fiscales nécessitera une volonté politique forte et une confiance mutuelle entre les participants. Les gouvernements devront convaincre leurs populations des avantages à long terme, tout en préservant leurs intérêts nationaux.

Ce projet pourrait transformer profondément l’architecture financière mondiale. En offrant une alternative au dollar, la monnaie des BRICS permettrait aux pays en développement de diversifier leurs réserves et de réduire leur dépendance aux devises occidentales. Cette évolution marquerait un pas significatif vers un système financier international plus équilibré et multipolaire.