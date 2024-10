Burkina Faso : le gouvernement félicite les forces de défense

Kassoum Coulibaly (DR)

Le général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre de la Défense nationale du Burkina Faso, a célébré ce lundi 28 octobre 2024 le professionnalisme des Forces combattantes du Sahel. Ceci lors de la cérémonie de montée du drapeau national au carré d’armes du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando de Dori.

Les forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à l’honneur au Burkina Faso. Le 28 octobre 2024, le ministre de la Défense nationale burkinabè, le général de brigade Kassoum Coulibaly a pris part à la cérémonie de montée du drapeau national au carré d’armes du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando de Dori. Au cours de cette cérémonie qui a connu la participation des Forces de défense et de sécurité, le général de brigade Kassoum Coulibaly a honoré toutes les forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a salué cet esprit d’unité qui existe entre les FDS et les VDP, ainsi que leur collaboration avec les populations locales et les a encouragés à dépasser les conflits internes et à s’unir pour le bien du pays des hommes intègres. Il a profité de l’occasion pour mettre garde contre les dangers liés à la désinformation et à l’utilisation excessive des téléphones portables en évoquant les risques de manipulation et la quête de profits rapides.

Notons que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités telles que le Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé, le Dr Amadou Dicko, ministre délégué aux Ressources animales, ainsi que l’inspecteur général Jean Alexandre Darga directeur général de la Police nationale.