 Cancer du sein : L’épouse d’Ariel Sheney partage son expérience avec les femmes de Mtn Bénin

Photo: DR

Le dernier Y’ello Women Workshop de l’année 2024, organisé par MTN Bénin, s’est tenu à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou dans la matinée de ce mercredi 30 octobre 2024. Cette rencontre, dédiée au personnel féminin du réseau de téléphonie mobile, s’est déroulée sous les couleurs d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. Les invitées d’honneur, l’actrice ivoirienne Nadia Sabeh, épouse du chanteur Ariel Sheney, et la cardiologue Dr Joyce Hounmenou, ont partagé leurs parcours inspirants et leurs conseils autour du thème central « Le bien-être, notre allié pour une vie épanouie ».

Lancé en 2020, le Y’ello Women Workshop s’inscrit dans la démarche de MTN Bénin pour encourager le développement personnel et professionnel des femmes de l’entreprise. Lors de cette édition marquée par la sensibilisation à la santé, les deux intervenantes ont mis en avant l’importance de la santé comme premier capital. L’actrice Nadia Sabeh a ému les participantes en partageant son combat contre le cancer du sein, diagnostiqué en février 2024.

Maladie diagnostiquée en février 2024

Elle a évoqué l’impact de la maladie sur sa vie et la nécessité de prioriser son bien-être : « Je me suis concentrée sur mon travail pour faire plaisir aux autres, et j’ai oublié de prendre soin de moi-même, jusqu’à ce qu’on me diagnostique cette maladie en 2024. » Son témoignage, touchant et authentique, est un appel à l’écoute de soi et à la prévention pour éviter les risques de santé négligés.

« Quand j’ai appris la nouvelle, pendant les deux premières minutes, j’étais dans le déni. Je me disais que ce n’était pas vraiment possible que ça puisse m’arriver. C’était comme un cauchemar. Mais la réalité m’a tout de suite rattrapée. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était quelque chose d’assez terrible qui m’arrivait. J’étais abattue moralement. Mon mari essayait de me rassurer. Je me suis mise sur mon balcon et j’ai pleuré. Et je me suis adressée à Dieu en lui disant : pourquoi, pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que j’ai fait ? En pensant que mon défunt père m’entendait, je me suis adressée à lui : « Papa, qu’est-ce que tu m’aurais dit en ce moment-là ? » », a-t-elle confié à l’assistance, très attentive à ses mots touchants.

Les participantes impactées…

Elle a fait savoir qu’elle a pu combattre cette maladie grâce au soutien de son époux et de sa famille. Elle a finalement conseillé aux participantes de garder un mental fort en toutes circonstances. La Dr Joyce Hounmenou a, quant à elle, mis en lumière l’importance d’une bonne santé cardiaque et d’une démarche proactive de bien-être physique, mental et social. Soulignant l’importance de l’autopalpation mammaire, elle a encouragé les femmes à effectuer des examens réguliers et à consulter dès les premiers signes de doute. Elle a également rappelé que le bien-être global est essentiel pour une vie saine et épanouie.

Parmi les participantes, la séance a permis de déconstruire certaines idées préétablies. C’est le cas d’Annick Atougbé qui a expliqué que cette séance lui avait apporté de nombreuses informations utiles : « On a toujours pensé que le cancer du sein, c’est pour les vieilles dames, les femmes de 40 ou 45 ans. Mais en apprenant qu’une jeune femme a développé cette maladie, cela démystifie l’idée que c’est une maladie réservée aux femmes âgées. Nous sommes donc toutes concernées par le cancer du sein », a-t-elle indiqué.

« De l’intervention de Nadia Sabeh, je retiens qu’il est important de s’autopalper. Tout part de là ; si vous ne vous autopalpez pas, vous ne saurez pas si vous avez la maladie ou non. Il est donc important de pratiquer périodiquement l’autopalpation, d’aller chez un médecin et de prendre des conseils. Prendre soin de soi, ne pas s’oublier, c’est ce que je retiens le plus. Si vous constatez très tôt que vous avez cette maladie, vous aurez plus de chances de la soigner rapidement et de guérir », a-t-elle poursuivi. Viviane Sissuh, Directrice des Ressources Humaines de MTN Bénin, a clôturé cette rencontre en rappelant que « le bien-être et la prévention sont un combat commun auquel nous sommes tous concernés ». « Au milieu de tout ce tumulte, posons-nous et pensons à nous », a-t-elle conseillé.