Cancer du sein: une petite révolution annoncée grâce à la radioactivité

Le monde de la santé, révolutionné par le nucléaire ? Si cela peut faire peur, le terme nucléaire n’étant pas forcément le plus rassurant, la situation est bien différente. Car on parle ici de nucléaire médical, à travers l’imagerie notamment. Et les nouvelles technologies permettent désormais d’avoir beaucoup d’espoir !

En effet, le nucléaire peut désormais être utilisé dans le cadre de traceurs de tumeurs et de métastases qui sont envoyés dans l’organisme. Ces organismes sont radioactifs, mais à d’infimes niveaux. Appelés radiotraceurs, ils sont injectés en intraveineuse. Ils se diffusent ensuite lentement dans l’ensemble du corps. La finalité ? La molécule émet des radiations permettant ainsi d’obtenir des images !

Les radiotraceurs, l’avenir du soin médical ?

L’autre partie de la molécule se fixe ensuite sur un récepteur. Une méthode qui peut surtout être appliquée (du moins, à l’heure actuelle) dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. En France, là où le projet a été développé, ce sont 61.000 femmes qui, chaque année, sont concernées. Il s’agit du cancer le plus meurtrier chez les femmes, qui entraîne environ 12 000 décès à l’année.

S’il est si difficile à traiter, c’est notamment à cause du fait que chaque cancer est traité différemment. De fait, les soins à apporter doivent aussi s’adapter. Il faut donc affiner le diagnostic. L’utilisation de radiotraceurs pourrait ainsi permettre d’obtenir une image plus nette et des informations plus complètes pour, in fine, déterminer la stratégie la plus efficience à mettre en place.

Une technologie amenée à évoluer

À date, l’utilisation de radiotraceurs permet d’obtenir ces données également plus rapidement, ce qui signifie une réduction des délais d’attente, mais aussi une fatigue moindre chez les patientes concernées par la maladie. Pour plus d’efficacité encore, l’Institut Curie cible sur l’utilisation prochaine d’un traceur pouvant se fixer à des cellules particulières de la tumeur, les fibroblastes.