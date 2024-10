Ce pays arabe va construire le plus grand bâtiment du monde

Alors que, très récemment, certains médias se sont fait l’écho de certaines “difficultés” économiques en Arabie Saoudite, le Royaume a annoncé son intention de construire le plus grand bâtiment au monde. Baptisé le Mukaab, ce dernier rejoint la longue liste des mégaprojets souhaités par le Royaume, dans le but de l’aider à sortir de sa dépendance au pétrole et hydrocarbures.

Après Neom et son projet phare, The Line, l’Arabie Saoudite s’apprête à dévoiler son tout nouveau mégaprojet : Mukaab. Il s’agit d’un immense gratte-ciel, qui prendra la forme d’un cube de 400 mètres de côté. Ses dimensions seront tellement impressionnantes, qu’environ 20 Empire State Buildings (USA) pourraient y voir être incorporés. Le Fonds d’investissement public y ouvrira son nouveau quartier général.

Un nouveau mégaprojet annoncé en Arabie Saoudite

Un hôtel devrait également y ouvrir. Y sera proposé une expérience des plus immersives, avec notamment une salle de projection holographique, qui prendra la forme d’un dôme (qui rappelle le dôme de Los Angeles, aux USA). Y seront diffusées des images futuristes, naturelles, voire même sous-marine, pour une expérience insolite et surprenante, que les voyageurs ne manqueront pas d’apprécier.

Cet établissement d’une ampleur insolite devrait être érigé du côté de New Murabba. Il s’agit d’un quartier qui verra le jour à une vingtaine de minutes de l’aéroport de Riyad, la capitale saoudienne. Certains souhaitent d’ailleurs en faire “le nouveau centre-ville”. Reste à savoir quand ce dernier pourra sortir de terre, mais l’annonce du Mukaab est une preuve que le projet avance.

Un nouveau quartier très attendu

Dans ce nouveau quartier, de nombreux lieux de divertissement devraient voir le jour, de même que de nouvelles institutions éducatives et culturelles (universités, musées). Un stade de football de 45.000 places a également été annoncé, de même que des établissements de santé. À cela, s’ajoutera donc le Mukaab. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’Exposition universelle de 2030.