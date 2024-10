Coup d’Etat présumé au Bénin : Silence inquiétant chez Boni Yayi et ses compagnons

Boni Yayi (Photo DR)

Au Bénin, les réactions fusent de toutes parts depuis l’avènement relatif à une tentative de coup d’Etat impliquant des proches collaborateurs du chef de l’Etat que sont : Olivier Boko, Oswald Homéky et le colonel Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la garde républicaine. La situation qui capte l’attention de tous les Béninois se remarque aussi au sein de la classe politique béninoise avec différentes réactions. Si les formations politiques soutenant les actions du chef de l’Etat condamnent fermement l’acte qui a tenté de renverser l’ordre constitutionnel, d’autres estiment formellement qu’il s’agit d’un règlement de compte entre alliés en vue de la prochaine élection présidentielle de 2026.

Mais dans tout ceci, c’est le silence de la principale formation d’opposition au Bénin qui interpelle. Une semaine après que cette affaire soit révélée avec les différentes interpellations, c’est le silence radio dans les rangs de la formation politique dirigée par Thomas Boni Yayi qui suscite des interrogations. Il s’agit tout de même d’une affaire qui touche le sommet de l’Etat. Le renversement de l’ordre constitutionnel ne manquerait pas de plomber l’ambition des responsables du parti Les Démocrates de revenir au pouvoir.

Publicité

Le parti Les Démocrates serait-il indifférent au sujet qui nourrit l’actualité politique béninoise ? Pour l’heure, on remarque simplement que le Secrétaire à l’Information du parti brille par son silence dans ce dossier alors qu’il avait été très inspiré sur d’autres sujets. On se rappelle par exemple l’affaire relative à l’interpellation de Steve Amoussou. Les députés de l’opposition s’étaient mobilisés et ont multiplié les déclarations. Au milieu d’une salve de réactions suscitées par cette situation, figure celle du principal parti d’opposition au Bénin. Par le canal d’une déclaration, Guy Dossou Mitokpè, Secrétaire national à la communication du parti avait indiqué qu’il s’agit « d’acte d’une grande infamie ».

Des députés de l’opposition avaient également adressé des questions orales au gouvernement pour mieux comprendre l’affaire. Ordinairement très proactif sur les sujets qui nourrissent l’actualité béninoise, le parti Les Démocrates a brillé cette fois-ci par son silence qui frise carrément de l’indifférence sur ce sujet. Jusqu’ici, aucune réaction n’a été enregistrée. Serait-ce une manière pour le parti Les Démocrates de savourer le déchirement de l’amitié entre Boko et Talon ? Ou veulent-ils juste rester à l’écart d’une affaire entre deux frères de la même famille ?

Pour le moment, on ne peut qu’imaginer les raisons de ce silence enregistré dans la maison opposition. Mais, la réaction du parti de Thomas Boni Yayi est vivement attendue dans ce dossier.