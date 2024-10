Transport au Maghreb: la Chine dévoile 4 nouveaux modèles

Photo DR

Entre la Chine et la région du Maghreb, les relations économiques sont au beau fixe. En effet, Tunisie comme Maroc, mais aussi Algérie s’appuient sur le savoir-faire des entreprises chinoises pour développer une partie de leurs infrastructures. C’est notamment le cas dans le secteur des transports.

En Algérie d’ailleurs, on se repose beaucoup sur les constructeurs chinois, d’autobus. D’ailleurs, l’un d’entre eux, le constructeur Yutong, vient de présenter quatre nouveaux modèles qui feront prochainement leur entrée sur le marché algérien. Quatre types de bus très attendus, qui répondent à différents besoins bien spécifiques, pour toutes les tranches de la population.

Des bus chinois débarquent en Algérie

Urbains, interurbains, longues distances, mais aussi scolaires et universitaires, les algériens pourront compter sur de nouveaux modèles de bus modernes et confortables, équipés des dernières technologies en matière de sécurité. Ces derniers, comme l’affirme Yutong, bénéficieront aussi d’une excellente connectivité, pour des trajets des plus agréables pour les voyageurs.

Ces bus seront présentés à l’occasion d’un événement un peu spécifique, au cours duquel des accords seront également signés en matière de pièces de rechange et enfin, de service après-vente. Yutong ouvrira, de fait, cinq centres spéciaux à travers l’Algérie pour assurer le SAV. Ces derniers le seront à Chlef, Sétif, Alger ainsi que Tindouf et Tamanras, même si ces deux derniers ne le seront pas avant 2025.

Yutong, un géant du marché mondial

Le constructeur chinois Yutong est connu pour être l’un des plus expérimentés en matière de transports urbains. En effet, ce dernier produit environ 70.000 bus à l’année et les exporte un peu partout à travers le monde. En Afrique, d’une part, avec l’Algérie, mais aussi en Europe puisqu’il fournit le Royaume-Uni ainsi que la Norvège. N’oublions pas, non plus, le continent asiatique, avec la Chine en tête de son carnet de commande.