Crise entre les Corées: Kim Jong-Un détruit des routes, Séoul riposte

PHoto : [AFP]

La péninsule coréenne connaît une escalade des tensions suite à la destruction par la Corée du Nord de tronçons routiers à la frontière avec le Sud. Cette action, confirmée par l’état-major interarmées sud-coréen, a provoqué une riposte immédiate de Séoul sous forme de « tirs de réponse » sur son propre territoire. L’armée nord-coréenne avait annoncé son intention de couper « définitivement » les axes routiers et ferroviaires reliant les deux pays, et de renforcer ses structures défensives frontalières. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de durcissement de la politique de Pyongyang envers son voisin du Sud.

La frontière s’effrite, les menaces s’intensifient

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a récemment qualifié la Corée du Sud de « principal ennemi » et ordonné la dissolution des institutions chargées des relations intercoréennes. Il a même menacé d’entrer en guerre pour toute violation minime de son territoire. Cette montée des tensions intervient dans un contexte déjà fragile.

Publicité

Les relations entre les deux Corées se sont considérablement détériorées depuis l’arrivée au pouvoir à Séoul du président conservateur Yoon Suk Yeol en 2022. Sa politique de fermeté envers le Nord et le renforcement de l’alliance militaire avec les États-Unis et le Japon ont exacerbé les frictions.

Pyongyang a également accusé Séoul d’avoir effectué des survols de drones au-dessus de son territoire, larguant des tracts de propagande. Le régime nord-coréen a averti qu’un tel acte serait désormais considéré comme une déclaration de guerre. Les autorités sud-coréennes ont nié toute implication, mais n’ont pas exclu la possibilité que ces actions aient été menées par des groupes militants indépendants.

Vers une spirale de provocations incontrôlable ?

Face à cette situation volatile, la communauté internationale observe avec inquiétude l’évolution des événements. La destruction des routes transfrontalières, bien que symbolique puisque la frontière était déjà fermée en pratique, marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations intercoréennes. La suite des événements reste incertaine, et la question se pose : jusqu’où ira cette escalade ? Vivement que la tension baisse entre les deux voisins