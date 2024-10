Dépenses militaires : ce pays du Maghreb a eu le budget le plus élevé en Afrique en 2023

L’année 2023 marque un tournant significatif dans le paysage militaire africain avec l’Algérie qui s’impose comme le pays ayant consenti les plus importantes dépenses militaires du continent. Cette position témoigne d’une dynamique régionale complexe, particulièrement au Maghreb, où la course aux armements s’intensifie.

Le Maroc occupe la deuxième place de ce classement, illustrant ainsi la rivalité croissante entre les deux nations maghrébines. Cette montée en puissance militaire s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu, marqué notamment par la persistance du conflit au Sahara occidental et des relations diplomatiques tendues entre les deux voisins.

La répartition des budgets défense en Afrique reflète les préoccupations sécuritaires propres à chaque pays. Pour l’Algérie, l’accent mis sur les dépenses militaires répond à un double objectif : contrer la menace terroriste dans la région sahélienne et sécuriser ses frontières étendues. Cette stratégie s’accompagne d’investissements conséquents dans la modernisation de son arsenal et le renforcement de ses capacités opérationnelles.

Sur l’échiquier militaire africain, l’Égypte maintient sa position de force en se classant parmi les quatre premiers pays en termes de dépenses. Le pays des pharaons poursuit sa politique d’acquisition d’équipements auprès de partenaires internationaux, confirmant son statut d’acteur majeur dans la région.

Les analystes du secteur prévoient une possible augmentation de ces investissements militaires, motivée par la persistance des défis sécuritaires et des tensions régionales. Cette escalade soulève néanmoins des questions quant à l’équilibre entre les impératifs de défense et les besoins de développement socio-économique des nations concernées.