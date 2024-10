Dessalement au Maghreb: réception de nouveaux équipements

Une usine de dessalement (DR)

Le dessalement d’eau de mer constitue une réponse technologique majeure aux enjeux d’approvisionnement en eau potable dans les régions arides. Cette technique permet de transformer l’eau de mer en eau douce consommable grâce à des procédés de filtration et d’osmose inverse, offrant ainsi une alternative cruciale aux sources d’eau conventionnelles. Pour les pays du Maghreb, confrontés à des périodes de sécheresse récurrentes et à une demande croissante en eau, ces installations représentent un pilier stratégique de leur politique hydraulique.

Un programme ambitieux porté par les plus hautes instances

Le groupe Sonatrach vient de réceptionner une nouvelle cargaison de 79 tonnes d’équipements destinés aux stations de dessalement. Cette livraison marque une étape décisive dans la réalisation du programme national initié par le Président Abdelmadjid Tebboune. L’objectif affiché : construire cinq stations supplémentaires capables de produire quotidiennement 1,5 million de mètres cubes d’eau potable. Pour maintenir un rythme soutenu dans l’avancement des chantiers, le PDG Rachid Hachichi a mis en place un dispositif logistique exceptionnel, mobilisant les aéronefs les plus imposants du monde aérien.

Publicité

Une stratégie logistique innovante au service de l’eau

La mise en place d’un pont aérien dédié au transport des équipements témoigne de l’urgence et de l’importance accordée à ces projets hydrauliques. Cette approche logistique inhabituelle permettra d’accélérer considérablement l’installation des nouvelles infrastructures, réduisant ainsi les délais traditionnels d’acheminement maritime. La réception de ce deuxième lot d’équipements démontre l’efficacité de cette stratégie et augure favorablement de la progression des travaux sur les différents sites concernés. Ces nouvelles installations contribueront directement à renforcer l’indépendance hydrique du pays et à sécuriser l’approvisionnement en eau des populations locales.