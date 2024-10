Drogue au Maghreb: nouvelle opération majeure

AFP / DOMINIQUE FAGET

Au Maghreb, la lutte contre le trafic de drogue s’intensifie. En effet, Tunisie, tout comme Algérie ou Maroc mettent en place une série de mesures pour empêcher les trafiquants de prospérer ou de simplement transiter par leurs terres. Malgré tout, certains y parviennent. Heureusement, d’autres nations participent à cette lutte de tous les instants.

En effet, la Garde civile espagnole a annoncé avoir démantelé un énorme trafic de haschisch, entre le Maroc et l’Andalousie. Au cours de cette opération, qui résulte d’une très longue enquête, ce sont quasiment 9 000 kilos de drogue (8 946 kilos de haschich, de 123 kilos de bourgeons et de 736 plants de marijuana) qui ont été récupérés par les forces de l’ordre. 29 personnes ont également été arrêtées.

La Garde civile espagnole réalise un sacré coup de filet

Ce réseau de trafiquants de drogue est accusé d’avoir alimenté la région sud espagnole, en envoyant de très grandes quantités de drogue, via deux fleuves : le Guadalquivir et le Guadiana. Selon leurs observations, connaissances de terrain et informations, ces derniers choisissaient l’un ou l’autre chemin, évitant ainsi d’entrer en confrontation directe avec d’éventuelles forces de police.

Les malfrats n’avaient alors plus qu’à charger leur cargaison dans des véhicules qui leur appartenaient. Ils se dirigeaient ensuite vers les provinces de Huelva ou de Cadix avant de transférer l’ensemble de leur marchandise à Malaga. De là, la marchandise était récupérée par des transporteurs pour être envoyée un peu partout à travers le continent européen. Un process, parfaitement bien rodé.

Un travail long d’une année et demie

Ces arrestations sont le fruit d’un travail minutieux mené par les enquêteurs. En effet, ces derniers ont commencé leurs investigations au mois d’août 2023. Il aura donc fallu quasiment un an et demi à la Garde civile espagnole pour conclure des travaux d’envergure, mais qui permettront de rendre ces régions du sud, un peu plus sûre et moins exposée aux drogues.