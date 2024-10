Un géant architectural exceptionnel émerge en Arabie Saoudite

Jeddah Tower. Photo: DR

Le paysage urbain mondial s’apprête à accueillir un nouveau géant architectural. La Jeddah Tower, en construction en Arabie saoudite, promet de redéfinir les limites du possible en matière de construction verticale. Avec une hauteur prévue de 1 008 mètres, cette structure colossale s’annonce comme la future plus haute tour du monde, dépassant largement l’actuelle détentrice du titre, la Burj Khalifa de Dubaï.

Le projet, lancé il y a plus d’une décennie, a connu son lot de défis. Après un arrêt en 2018 et les retards causés par la pandémie de Covid-19, le chantier a repris fin 2023, ravivant les espoirs de voir ce monument futuriste s’élever dans le ciel saoudien. Les estimations actuelles prévoient son achèvement entre 2028 et 2029, marquant ainsi une nouvelle ère dans l’histoire des gratte-ciel.

Conçue par le cabinet Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, la Jeddah Tower se distingue par son design audacieux. Sa silhouette élancée, comparée à « un faisceau de feuilles sortant du sol », symbolise l’essor et le renouveau. Cette forme n’est pas seulement esthétique ; elle intègre des innovations techniques pour optimiser la performance énergétique du bâtiment. Un mur extérieur haute performance et des encoches stratégiquement placées contribueront à réduire la consommation d’énergie et à protéger l’édifice des rigueurs du climat désertique.

L’intérieur de la tour promet d’être tout aussi impressionnant que son extérieur. Équipée de 59 ascenseurs ultra-rapides et de 12 escaliers mécaniques, elle offrira une expérience verticale sans précédent. Le point culminant de cette aventure sera sans doute l’observatoire situé au 157e étage, à 644 mètres d’altitude, offrant une vue panoramique sur la mer Rouge.

Au-delà de sa prouesse technique, la Jeddah Tower incarne les ambitions d’un pays en pleine transformation. Elle sera le cœur battant du complexe Jeddah Central, abritant des résidences de luxe, des espaces commerciaux haut de gamme, des bureaux et un hôtel prestigieux. Ce projet pharaonique, estimé à plus d’un milliard d’euros, témoigne de la volonté de l’Arabie saoudite de se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale.