Elon Musk a gagné 30 milliards en seulement 24 heures

Parti d’une start-up audacieuse dans le secteur automobile électrique au début des années 2000, Elon Musk a méthodiquement bâti un empire qui transcende désormais les frontières traditionnelles de l’industrie. Entre Tesla, SpaceX et plus récemment X (ex-Twitter), le magnat de la tech a révolutionné simultanément le transport terrestre, l’exploration spatiale et la communication numérique. Cette stratégie de diversification, couplée à une vision entrepreneuriale singulière, lui a permis de se hisser progressivement au sommet du classement des fortunes mondiales, dépassant tour à tour les géants de la distribution comme Jeff Bezos et les magnats du luxe comme Bernard Arnault.

Tesla propulse la fortune de son patron vers de nouveaux sommets

La récente envolée de la valorisation de Tesla illustre la dynamique exceptionnelle qui caractérise l’empire Musk. En une seule journée, le patrimoine du milliardaire s’est accru de 30 milliards de dollars, portant sa fortune totale à 277 milliards selon Bloomberg. Cette augmentation spectaculaire trouve son origine dans la hausse de 22% du cours de l’action Tesla, galvanisée par des résultats trimestriels dépassant toutes les attentes. Le constructeur automobile a en effet enregistré un bénéfice de 2,18 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une progression de 17%. Les perspectives pour 2025 renforcent cet optimisme avec des prévisions de croissance des ventes oscillant entre 25 et 30%.

Une course aux milliards qui redessine la hiérarchie mondiale

La volatilité du classement des grandes fortunes mondiales se confirme avec les mouvements récents. Si Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont respectivement enrichi leurs patrimoines de 33 et 74 milliards de dollars, ils demeurent derrière Elon Musk. Le rebond de Tesla, stimulé par la réduction des coûts de production et le lancement prometteur du Cybertruck, a permis à la marque de surmonter un début d’année difficile – le premier trimestre avait été qualifié de « catastrophe absolue » par les analystes de Wedbush. Cette reprise témoigne de la capacité de Tesla à transformer les défis en opportunités, tout en reconfigurant la carte des fortunes mondiales : Bernard Arnault cède notamment sa position à Larry Ellison, le cofondateur d’Oracle, dans ce ballet incessant des milliardaires.