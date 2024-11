Maghreb: rencontre stratégique avec des partenaires du secteur minier

© Pixabay

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu une réunion stratégique ce samedi avec les PDG des sociétés Terramin et Sinosteel, marquant une étape cruciale dans le développement du projet minier de Tala Hamza. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des récentes avancées du projet, notamment la signature des contrats pour l’exploitation de la mine de zinc et de plomb à Oued Amizour.

La réunion, qui s’est déroulée en présence des hauts responsables du secteur minier algérien, dont le PDG de Sonarem et les directeurs généraux de l’ENOF et de l’ORGM, a permis de faire le point sur l’avancement des travaux lancés le 31 octobre 2024. M. Fang Chang, PDG de Terramin, et M. Hua Guangmin, PDG de Sinosteel, ont participé à ces discussions qui revêtent une importance particulière pour le secteur minier algérien.

L’objectif de mise en service fixé à juillet 2026 constitue un défi majeur que le ministre a particulièrement souligné lors des échanges. Mohamed Arkab a insisté sur l’importance du respect des délais et des normes de sécurité, tout en mettant l’accent sur la conformité aux études de faisabilité technique et environnementale.

Ce projet représente bien plus qu’une simple exploitation minière. Il ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration avec les partenaires australiens et chinois. Le ministre a d’ailleurs évoqué la possibilité d’étendre cette coopération à d’autres zones du territoire national, démontrant ainsi la volonté de l’Algérie de diversifier ses partenariats dans le secteur minier.