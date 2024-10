Elon Musk fait une sortie remarquée dans ce pays arabe 

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Elon Musk averti. En effet, à l’occasion d’un échange organisé par visioconférence, entre lui-même et les participants à un vaste forum d’investissement à Riyad, en Arabie Saoudite, l’homme d’affaires s’est montré très critique à l’endroit des modèles d’intelligence artificielle développés aux États-Unis.

Selon lui, ces modèles ont un parti pris et suivent une influence politique. Il est même allé jusqu’à affirmer haut et fort que l’IA était totalement devenue nihiliste et woke. Une manière pour lui d’inviter les dirigeants saoudiens, qui souhaitent positionner leur pays comme leader en matière de développement d’IA, à faire attention et à travailler autour d’une intelligence qui doit être neutre.

Musk critique l’IA dans sa forme actuelle

Dans les faits, Elon Musk accuse les intelligences artificielles, d’être trop politiquement correctes. Il accuse en fait ces IA d’avoir intégré la vision de leurs développeurs, tous basés du côté de San Francisco, aux États-Unis, ville de Californie, un État connu pour être largement acquis à la cause démocrate. De fait, les IA auraient adopté la philosophie de leurs fondateurs, eux-mêmes largement inspirés.

Pour parvenir à convaincre son auditoire, Elon Musk a partagé un exemple. Il s’agit d’une IA qui aurait, selon lui, affirmé que confondre le genre de Caitlyn Jenner, star de télé-réalité, était probablement plus dangereux qu’une guerre nucléaire totale. Un exemple qui va dans le sens de son engagement politique, lui qui affirme être épuisé par la “sur-réglementation” imposée par les démocrates.

Les raisons de son engagement en politique

C’est ainsi qu’il voit, en Donald Trump, des raisons d’être optimistes. Que ce soit du point de vue de la conquête spatiale ou de l’intelligence artificielle, il espère voire en Trump, un homme politique qui irait dans le sens de la simplification et de la lutte contre les idéaux que Musk, assure être prônés par la gauche américaine. Une vraie lutte des idées s’est ainsi imposée dans le débat sociétal et entrepreneurial aux États-Unis.