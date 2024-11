Maghreb: grand lifting annoncé pour plusieurs aéroports

Les grands aéroports du royaume chérifien s’apprêtent à faire peau neuve. L’Office national des aéroports (ONDA) lance un ambitieux programme de modernisation qui cible trois plateformes stratégiques : Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira et Tanger-Ibn Batouta. Ce projet d’envergure, estimé à près de 7 milliards de dirhams, vise à transformer radicalement l’expérience voyageur tout en augmentant significativement les capacités d’accueil.

Une transformation majeure pour la perle du Sud

La plateforme de Marrakech-Ménara fait l’objet d’une attention particulière avec un investissement de 2,4 milliards de dirhams. L’accent est mis sur l’optimisation des flux de passagers à travers une reconfiguration complète du terminal. Le projet prévoit également un agrandissement substantiel des zones de stationnement et une refonte des voies d’accès pour faciliter la circulation des voyageurs.

Agadir : bien plus qu’une simple rénovation

L’aéroport d’Agadir-Al Massira s’engage dans une métamorphose complète. Le terminal existant sera entièrement réaménagé et agrandi pour atteindre une superficie de 75 000 m². Les infrastructures aéronautiques ne sont pas en reste : une nouvelle tour de contrôle sera érigée et le tarmac sera étendu pour accueillir quatre aéronefs moyen-courrier supplémentaires. Les automobilistes profiteront d’un parking deux fois plus spacieux. Cette modernisation globale représente un investissement de 2 milliards de dirhams.

Tanger se dote d’infrastructures à la hauteur de ses ambitions

La ville du Détroit affirme ses ambitions avec la construction d’un terminal flambant neuf de 70 000 m². Le projet, chiffré à 2,4 milliards de dirhams, comprend l’édification d’un bâtiment central dédié aux opérations d’embarquement et de débarquement. Une nouvelle tour de contrôle viendra compléter ces installations, tandis qu’un nouveau parking facilitera l’accès des voyageurs à la plateforme.