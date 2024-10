Elon Musk risque-t-il la prison ? 

Elon Musk (Al Drago/Bloomberg)

Elon Musk, mis en garde. Le milliardaire américain, qui a pris la décision de soutenir, coûte que coûte, l’ancien président américain Donald Trump, a annoncé son intention de réaliser une loterie électorale, afin d’offrir un million de dollars à un électeur de chacun des Swing States américains.

Pour participer à cette loterie, c’est on ne peut plus simple. En effet, il suffit d’être un électeur inscrit dans l’un des sept États où absolument rien n’est joué. Dans l’un des sept États qui peuvent balancer d’un côté, comme de l’autre, au cours des prochaines élections présidentielles. Il faut ensuite signer une pétition en faveur de la liberté d’expression et du droit au port d’armes.

Elon Musk annonce une grande loterie électorale

Une fois ces deux ou trois étapes remplies et validées, il suffit d’attendre et espérer être tiré au sort pour gagner le gros lot. Il s’agit d’un chèque d’un million de dollars. De quoi attirer bon nombre d’individus. Et justement, cette idée pourrait être contraire à la loi. En effet, le ministère américain a rappelé Musk à l’ordre en évoquant les amendes, voire les peines de prison auquel le milliardaire s’expose.

Dans ses échanges avec Musk, le ministère n’a pas évoqué directement d’action légale, mais s’est contenté de rappeler qu’il était tout simplement illégal, interdit d’offrir une récompense à une personne pour l’inciter à s’inscrire sur les listes électorales ou à aller voter. En effet, cela s’apparente à de l’achat de voix. Une action que beaucoup jugent d’ailleurs, très préoccupantes.

Musk risque jusqu’à 5 ans de prison

La loi fédérale, elle, évoque une amende de 10.000 dollars (ce qui ne serait rien pour Elon Musk) ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. La loterie a, pour le moment, lieu en Pennsylvanie, mais aussi au Nevada, en Arizona, en Caroline du Nord ainsi qu’au Michigan, au Wisconsin et en Géorgie. Reste à savoir si celui-ci entendra raison ou s’il défiera la loi.