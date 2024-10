Elon Musk: SpaceX réussi un exploit inédit

© SpaceX

On le sait, Elon Musk a énormément d’ambition. En effet, ce dernier souhaite coloniser Mars dans les années à venir et, pour y parvenir, souhaite pouvoir compter sur une fusée réutilisable, afin d’aller et venir comme bon lui semble (du moins, les astronautes qui grimperont à bord), entre la Terre, la Lune et la Planète rouge.

Récemment, SpaceX a d’ailleurs effectué un nouveau pas de géant dans sa quête. Ce dimanche, le premier étage de la fusée Starship a été récupéré par les bras mécaniques de la rampe de lancement. En d’autres termes, l’entreprise a été en mesure de rattraper le premier étage de sa mégafusée, après son décollage. Une prouesse d’ingénierie, qui démontre les nombreux progrès réalisés par le géant américain.

Le vaisseau Starship, rattrapé

Ce rattrapage a eu lieu à la suite d’un vol d’essai, long de neuf minutes au total. Et sa réussite n’est pas anodine. En effet, celle-ci marque le franchissement décisif d’une étape qui, si elle est en mesure de se répéter, peut support une réutilisation de ce lanceur lourd. À terme, cette fusée doit effectivement être entièrement récupérée pour être réutilisée, ce qui réduirait considérablement les coûts de développement et surtout, les délais de lancement.

Sur les réseaux sociaux, Elon Musk n’a pas manqué de partager une vidéo de ces exploits qui, par ailleurs, ont été largement salués. Sur les images, nous pouvons clairement voir les bras mécaniques disposés sur la tour de lancement se refermer sur le lanceur, afin de l’immobiliser. Au cout de quelques secondes, celui-ci devient parfaitement immobile, les “baguettes”, comme ces bras sont surnommés, l’ayant totalement arrêté.

Une prouesse technique et technologique

Une vision et une technologie qui ont fait de SpaceX, le principal partenaire de la NASA, l’agence spatiale américaine. Celle-ci a effectivement confié à Elon Musk le soin de gérer les prochaines missions spatiales. SpaceX s’occupe, par exemple, d’envoyer les astronautes directement dans la station spatiale internationale (ISS), voire d’aller les récupérer dans des missions sauvetage.