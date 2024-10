Maghreb: l’Inde veut renforcer ses liens avec ce pays

Droupadi Murmu. Photo : Manish Swarup/AP

La présidente indienne Droupadi Murmu a entamé une visite d’État à Alger, marquant un tournant dans les relations entre l’Inde et l’Algérie. Cette rencontre historique souligne la volonté de New Delhi de renforcer ses liens avec un acteur clé du Maghreb, dans un contexte de relations bilatérales fondées sur une histoire commune de lutte anticoloniale.

L’importance de cette visite ne saurait être sous-estimée. Il s’agit en effet de la première venue d’un haut responsable indien en Algérie depuis plusieurs années, la précédente remontant à 2016 avec la visite de l’ancien vice-président Mohammad Hamid Ansari. Cette initiative témoigne d’un regain d’intérêt de l’Inde pour l’Algérie et plus largement pour la région du Maghreb.

Les deux nations partagent des perspectives similaires sur de nombreuses questions internationales, notamment la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Leur collaboration au sein du Mouvement des non-alignés renforce également leur position sur la scène internationale.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a récemment souligné la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur la confiance mutuelle et l’échange de vues sur des questions régionales et internationales. Cette déclaration fait écho à la volonté de l’Algérie nouvelle, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, de diversifier ses partenariats stratégiques à travers le monde.

Malgré des relations politiques excellentes, le volume des échanges commerciaux entre l’Inde et l’Algérie reste modeste, oscillant autour de 2 milliards de dollars ces dernières années. Ce chiffre ne reflète pas le potentiel immense qu’offrent les économies des deux pays. Les domaines de coopération sont variés et prometteurs, allant des infrastructures aux industries lourdes, en passant par les hydrocarbures, l’électricité, les mines et les chemins de fer.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d’intensifier les rencontres entre opérateurs économiques et de renforcer le cadre juridique de leur coopération. Des discussions sont en cours pour conclure des accords sur la non-double imposition, la coopération douanière et la protection des investissements.

L’industrie pharmaceutique, le textile, l’agriculture, la pétrochimie, la production d’engrais, la transformation du phosphate et du fer, ainsi que le dessalement d’eau de mer et les technologies de l’information et de la communication sont autant de secteurs offrant des opportunités de collaboration.