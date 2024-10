Elon Musk: un nouveau pays africain fait recours à son service

Starlink

En Afrique, une nouvelle nation a décidé de se tourner vers Elon Musk, afin d’assurer une meilleure couverture de son système d’accès à internet. Ce pays, c’est le Niger. En effet, l’armée au pouvoir a annoncé sa volonté d’être accompagnée par Starlink pour mener à bien ce projet.

Télé Sahel, télévision publique nigérienne, a effectivement confirmé l’information, assurant que les deux parties avaient signé un accord dont le but était de rehausser le taux de pénétration d’internet dans le pays. Le Niger souhaite, ici, profiter des avancées technologiques et de la maîtrise des équipes de Starlink, pour offrir aux citoyens un accès simplifié et plus rapide à internet.

Starlink, autorisé au Niger

À l’occasion d’une allocution télévisée organisée lors de la cérémonie de signature de l’accord, Sidi Mohamed Raliou, le ministre nigérien de la Communication et de l’Économie numérique, s’est félicité de cette collaboration, affirmant par ailleurs que les Nigériens allaient pouvoir profiter de cette technologie à un coût particulièrement bas. La couverture internet pourrait ainsi passer, en quelques semaines, à 80, voire 100% du territoire.

C’est largement plus que les 32% actuels, couverts par quatre opérateurs agréés. Une vraie fierté pour les locaux, mais aussi pour Starlink qui confirme son rapide développement et surtout, sa pénétration de plus en plus active, du continent africain. Car, outre le Niger, c’est aussi le Liberia qui a annoncé un accord similaire le 11 octobre dernier. Au Mali, l’interdiction des Kits Starlink a également été levée.

Une entreprise de plus en plus présente en Afrique

Pour autant, tout n’est pas encore gagné pour l’entreprise américaine, qui reste interdite et parfaitement illégale dans plusieurs pays de la région. On pense notamment au Burkina Faso (où les djihadistes sont soupçonnés d’utiliser la technologie Starlink à leur profit, pour mener à bien leurs opérations meurtrières), ainsi qu’à la Côte d’Ivoire.