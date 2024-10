Elon Musk: un nouvel exploit annoncé par une de ses sociétés

Starlink

À la tête de nombreuses entreprises, X notamment (anciennement Twitter), mais aussi Tesla ou SpaceX, le milliardaire américain Elon Musk enchaîne les succès. Récemment, ce dernier a ainsi annoncé la réussite de l’envoi de 22 nouveaux satellites Starlink, depuis Cape Canaveral, en Floride.

En effet, le 26 octobre 2024, SpaceX a confirmé l’information selon laquelle un nouveau lancement global venait d’avoir lieu. L’objectif annoncé a été pleinement atteint avec la mise en orbite de 22 nouveaux satellites propulsés via la Falcon 9 iconique de l’entreprise américaine. Une réussite technique, puisque tout s’est déroulé sans accroc, mais surtout, une réussite stratégique !

Starlink réussi un nouvel exploit

En effet, avec ces 22 nouveaux satellites en orbite, SpaceX continue son rapide et fort développement, confirmant par la même occasion sa volonté de continuer à dominer ce marché. Les prochains mois s’annoncent d’ailleurs trépidants pour SpaceX et sa marque Starlink, puisque ce lancement confirme les capacités du groupe à mener des lancements réguliers et soutenus.

Tous les feux sont donc au vert pour que de nouveaux satellites soient ainsi lancés dans les mois à venir. Aujourd’hui, SpaceX compte plus de 5 000 unités en orbite autour de notre planète, permettant d’offrir une couverture internet haut débit à quasiment tout le monde autour de la planète, même dans les zones les plus reculées. Une vraie révolution technologique, donc.

Une large avance sur la concurrence

Une manière également de prendre de l’avance sur la concurrence. Si le groupe américain est déjà très bien positionné, il devra composer dans les années à venir avec Kuiper, le satellite d’Amazon ainsi que les projets chinois, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complets. Des projets à portée sociale, qui sont toutefois critiqués notamment pour leur fort impact environnemental (débris, lancement et lumières).