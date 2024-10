Elon Musk: une interdiction levée contre une de ses sociétés en Afrique

Photo DR

Le gouvernement malien a récemment assoupli sa position sur l’utilisation des kits Starlink, après les avoir interdits en mars dernier. Ces équipements permettent un accès à internet via le réseau de satellites de la société SpaceX, dirigée par le milliardaire Elon Musk. Pour une durée de six mois, l’importation et la commercialisation des kits Starlink seront autorisées, selon une décision prise en conseil des ministres et publiée sur le site de la présidence malienne mercredi dernier. Cet assouplissement temporaire intervient alors que le pays cherche un équilibre entre les besoins en connectivité et les enjeux de sécurité nationale.

Dans un pays comme le Mali, où de vastes zones restent mal couvertes par les opérateurs télécoms traditionnels, les kits Starlink offrent une solution précieuse pour fournir un accès à internet. Composés d’une antenne de réception, d’un routeur et d’autres accessoires, ces kits permettent de capter le signal des satellites en orbite terrestre basse pour offrir une connexion stable, même dans les zones les plus isolées.

Publicité

Cette technologie est perçue comme une opportunité pour réduire la fracture numérique, notamment dans les régions reculées du nord et de l’est du Mali. Là où les infrastructures classiques sont quasi inexistantes, Starlink pourrait contribuer à améliorer la connectivité et faciliter l’accès à l’information et aux services en ligne.

Cependant, le potentiel de cette technologie avait suscité des inquiétudes au sein du gouvernement malien. En mars dernier, les autorités avaient interdit l’importation et l’utilisation des kits Starlink, invoquant des raisons de sécurité. En effet, elles s’étaient rendu compte que ces équipements étaient utilisés sans autorisation par des organisations non gouvernementales et des particuliers, mais aussi dans des zones sous l’influence de groupes armés, notamment dans le nord et l’est du pays.

Ces régions sont régulièrement le théâtre d’activités de groupes séparatistes et jihadistes, et le gouvernement craignait que l’utilisation incontrôlée des terminaux Starlink ne facilite la communication et la coordination de ces factions. Dans un contexte de conflit prolongé, où les infrastructures de communication peuvent être utilisées à des fins stratégiques, l’État malien avait jugé nécessaire de renforcer le contrôle sur les moyens d’accès à internet. Cette interdiction visait ainsi à limiter les risques de voir cette technologie profiter à des acteurs hostiles.

Ce mercredi 09 octobre, la décision de lever l’interdiction pour une période de six mois a marqué un changement de cap dans la stratégie du gouvernement malien. Il semble que les autorités aient pris en compte la demande croissante pour des solutions de connectivité dans des régions mal desservies, tout en cherchant à encadrer l’utilisation des kits Starlink afin d’en minimiser les risques sécuritaires.

Publicité

La levée de cette interdiction est toutefois présentée comme une mesure temporaire, laissant entendre que le gouvernement souhaite évaluer la situation de plus près avant de prendre une décision définitive. Durant cette période, il est probable que les autorités maliennes chercheront à mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour encadrer l’utilisation des équipements Starlink sur leur territoire.

Lors de l’annonce de l’interdiction en mars, les autorités maliennes avaient déjà exprimé leur volonté d’examiner la faisabilité d’une utilisation légale et contrôlée de la technologie Starlink. La levée temporaire de l’interdiction pourrait s’inscrire dans cette démarche d’homologation des kits, afin de garantir une exploitation conforme aux normes maliennes et qui ne mettrait pas en péril la sécurité nationale.

La question qui demeure est celle de savoir comment le gouvernement compte réguler l’usage de cette technologie dans des zones sensibles. En dépit de son potentiel pour améliorer la connectivité et le développement des régions reculées, Starlink reste un outil qui pourrait être détourné à des fins malveillantes si son utilisation n’est pas strictement encadrée.

Pour le Mali, la question de la connectivité est cruciale, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité nationale. L’introduction de nouvelles technologies, aussi prometteuses soient-elles, doit s’accompagner d’un cadre de régulation rigoureux. La levée temporaire de l’interdiction des kits Starlink est un signe d’ouverture, mais elle témoigne également de la nécessité de trouver un équilibre entre développement technologique et maîtrise des risques sécuritaires.