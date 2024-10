Énergie au Maghreb : vers de nouvelles sources ?

Le Maroc poursuit sa transition énergétique en se tournant de manière stratégique vers les énergies renouvelables, avec des ambitions qui positionnent le pays parmi les leaders potentiels en Afrique du Nord. Connu pour son engagement dans les énergies propres, le Royaume ne se contente pas de développer l’énergie solaire et éolienne. Il se tourne désormais vers des ressources prometteuses comme l’hélium et l’hydrogène naturel, des domaines qui suscitent un intérêt croissant auprès des investisseurs internationaux.

Alors que les ressources en gaz naturel du projet de Tendrara, situé dans l’est du pays, progressent vers une phase de monétisation, le Maroc étudie également les possibilités offertes par l’hydrogène naturel et l’hélium. Ce potentiel inexploité pourrait apporter une solution complémentaire aux ambitions énergétiques nationales, tout en renforçant la place du pays sur l’échiquier mondial des énergies propres.

Publicité

Pour exploiter ces nouvelles perspectives, la compagnie britannique Sound Energy, déjà impliquée dans le projet de Tendrara, a signé un contrat avec Getech, une société spécialisée dans les énergies renouvelables et les minéraux critiques. Cet accord, annoncé le lundi 28 octobre, marque le début d’une phase de coopération stratégique visant à cartographier les gisements potentiels d’hélium et d’hydrogène naturel au Maroc.

La première étape de cette collaboration sera une étude régionale conjointe destinée à identifier les zones les plus prometteuses. Pour mener à bien ce projet, Sound Energy apportera son expertise opérationnelle dans le domaine des ressources énergétiques. De son côté, Getech mettra à profit sa base de données gravimétriques et magnétiques, des outils qui permettent de cartographier les sous-sols et d’identifier les zones de fortes probabilités de gisements.

Cette approche se veut pragmatique et innovante, en s’appuyant sur des technologies avancées pour optimiser les chances de succès de la future exploration. Si l’étude aboutit à des résultats concluants, le Maroc pourrait bénéficier d’une exploitation industrielle de l’hélium et de l’hydrogène naturel, ajoutant une nouvelle dimension à son potentiel énergétique.

L’intérêt de Sound Energy et Getech pour l’hélium et l’hydrogène au Maroc souligne l’attractivité croissante du pays pour les investisseurs internationaux. En se tournant vers des ressources innovantes et durables, le Royaume renforce son image de pionnier des énergies vertes en Afrique. Le développement de ces filons pourrait également favoriser la création d’emplois et le transfert de compétences locales, offrant ainsi une dimension socio-économique aux ambitions énergétiques du pays.

Publicité

Avec ce nouveau projet, le Maroc prouve une fois de plus son engagement en faveur des énergies durables, un choix qui pourrait non seulement répondre à ses propres besoins énergétiques, mais aussi renforcer son rôle sur le marché africain et mondial des énergies renouvelables. Entre son potentiel solaire, ses ressources en gaz naturel, et les perspectives offertes par l’hélium et l’hydrogène naturel, le Royaume se positionne comme un acteur de premier plan dans la transition énergétique.