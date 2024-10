Énergie en Afrique : ce pays maghrébin veut devenir un hub

Photo : Coastal GasLink

L’Algérie est en train de se forger une place stratégique dans le secteur énergétique mondial, en renforçant son influence sur le marché des hydrocarbures et en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Grâce à sa position géographique, ses abondantes ressources naturelles et ses infrastructures de transport bien développées, le pays ambitionne de devenir un hub énergétique clé pour les marchés européens et africains.

Le secteur du gaz reste au cœur de la stratégie énergétique algérienne. Avec une capacité d’exportation de 42 milliards de mètres cubes via deux grands gazoducs que sont : le Transmed (Algérie-Italie) et le Medgaz (Algérie-Espagne), l’Algérie se positionne comme un fournisseur crucial pour l’Europe. À travers ces pipelines, l’Algérie assure une livraison constante d’énergie à l’Europe, qui cherche désespérément à diversifier ses sources d’approvisionnement, surtout en période de crise géopolitique.

En réponse à la demande croissante, le gouvernement algérien travaille à l’expansion de ces infrastructures. En collaboration avec l’Italie, un projet de gazoduc mixte est en cours de développement. Ce pipeline permettra non seulement le transport de gaz naturel, mais également de l’hydrogène vert, répondant ainsi aux exigences des énergies propres qui font partie des objectifs climatiques européens.

Le pays du Maghreb ne se contente pas de jouer un rôle clé dans la région méditerranéenne. Elle mise également sur le renforcement de ses liens énergétiques avec le continent africain. Le projet phare de pipeline transsaharien, qui reliera le Nigeria, le Niger et l’Algérie, vise à transporter jusqu’à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce projet, longtemps en gestation, a récemment connu des avancées significatives avec le réengagement du Niger, renforçant la crédibilité de l’Algérie comme un point central entre l’Afrique, riche en ressources naturelles, et l’Europe.

Ce pipeline augmentera non seulement les exportations de gaz, mais il renforcera également la coopération énergétique entre les pays africains, un point crucial pour assurer le développement économique et la stabilité régionale.

L’Algérie ne se limite pas aux hydrocarbures classiques. Le pays mise fortement sur l’hydrogène vert, une source d’énergie renouvelable de plus en plus prisée à l’échelle mondiale. Le projet SoutH2, qui relie l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne, est un exemple concret des ambitions algériennes dans ce domaine. Ce projet, soutenu par l’Union européenne, vise à transporter jusqu’à 4 millions de tonnes d’hydrogène vert chaque année, dont 1,2 million proviendrait de l’Algérie.

L’Allemagne, en particulier, voit en l’Algérie un partenaire stratégique pour son approvisionnement en hydrogène vert. Les discussions entre les deux pays, sous l’impulsion de la nouvelle ambassadrice allemande Georg Felsheim, se sont intensifiées. Berlin cherche à garantir son accès à cette source d’énergie propre essentielle pour atteindre ses objectifs climatiques tout en sécurisant ses besoins énergétiques.

Les récents développements autour du secteur énergétique algérien montrent clairement que le pays a un rôle prépondérant à jouer dans la transition énergétique mondiale. Son influence croissante sur les marchés africains et européens, ainsi que ses vastes projets d’infrastructures, le positionnent comme un acteur clé pour la sécurité énergétique.

L’Algérie travaille non seulement à renforcer ses capacités d’exportation de gaz, mais elle fait aussi preuve d’une vision à long terme en investissant dans des technologies émergentes comme l’hydrogène vert. À travers ces efforts, elle pourrait non seulement assurer une stabilité dans les approvisionnements énergétiques, mais également devenir un partenaire incontournable pour les pays désireux de sécuriser leur transition vers des sources d’énergie plus propres.