Maghreb: la France sanctionnée pour ses récentes prises de position?

Ph : Reuters

Les relations entre la France et l’Algérie traversent une nouvelle zone de turbulences. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment exprimé son mécontentement face aux critiques émanant de l’Hexagone, qualifiant certains accords de « épouvantail » et accusant ses détracteurs de se cacher derrière pour attiser les sentiments anti-algériens. Cette rhétorique, chargée du poids de l’histoire coloniale, survient dans un contexte où des voix politiques françaises, notamment celle de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, appellent à une remise en question unilatérale des accords bilatéraux.

Le blé, nouveau terrain d’affrontement diplomatique

Dans ce climat tendu, l’Algérie semble avoir choisi de riposter sur le terrain économique. Le pays a exclu les entreprises françaises d’un récent appel d’offres pour l’importation de blé, exigeant même que les participants ne proposent pas de céréales d’origine française. Cette décision, qui rappelle un différend similaire survenu il y a trois ans, pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché céréalier français, traditionnellement bien implanté en Algérie.

L’exclusion du blé français de ce marché important n’est pas anodine. L’Algérie figure parmi les plus gros importateurs mondiaux de blé, et la France a longtemps été son fournisseur de prédilection. Ce revirement pourrait donc profiter à d’autres acteurs, notamment la Russie, déjà bien positionnée sur le marché algérien depuis l’ouverture de ce dernier aux céréales russes il y a quelques années.

Les enjeux d’une relation bilatérale sous tension

Cette situation met en lumière la fragilité des relations franco-algériennes, constamment ballottées entre les impératifs économiques et les sensibilités politiques. Le soutien récent de la France à un plan visant à placer le Sahara occidental sous souveraineté marocaine a manifestement irrité Alger, qui soutient le Front Polisario dans sa quête d’indépendance pour cette région.

Par ailleurs, la gestion des flux migratoires reste un point de friction majeur. Le gouvernement français déplore un manque de coopération de la part de l’Algérie dans le traitement des ressortissants algériens faisant l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). En réponse, Paris a considérablement réduit l’octroi de visas, une mesure qui n’est pas sans rappeler les tensions de septembre 2021.

Ces désaccords s’inscrivent dans un contexte plus large de réajustement des relations entre l’ancienne puissance coloniale et son ex-colonie. L’Algérie, soucieuse d’affirmer son indépendance et son influence régionale, n’hésite pas à utiliser ses leviers économiques pour faire pression sur la France. De son côté, Paris se trouve confronté à un dilemme : maintenir des liens économiques et stratégiques importants tout en défendant ses intérêts et ses positions sur la scène internationale.

L’exclusion du blé français des appels d’offres algériens pourrait avoir des conséquences non négligeables pour les agriculteurs français, déjà confrontés à une année difficile en raison des conditions météorologiques défavorables. Cette situation pourrait accélérer la diversification des partenaires commerciaux de l’Algérie, renforçant potentiellement sa coopération avec d’autres fournisseurs comme la Russie.

Pour la politique étrangère française, ces développements soulèvent des questions cruciales. Comment la France peut-elle maintenir son influence dans une région stratégique du Maghreb tout en naviguant entre des intérêts parfois contradictoires ? La capacité de Paris à équilibrer ses relations avec l’Algérie, le Maroc et les autres acteurs régionaux sera déterminante pour l’avenir de sa présence diplomatique et économique dans la région. Il devient impératif pour la France de repenser sa stratégie diplomatique au Maghreb, en tenant compte des sensibilités historiques tout en cherchant à construire des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques.