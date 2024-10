Énergie en Afrique du Nord : une centrale solaire de 2MW pour booster l’agriculture

L’Égypte, confrontée à des défis énergétiques croissants, voit dans l’énergie solaire une solution pour dynamiser divers secteurs, notamment l’agriculture. Le 30 septembre, le fournisseur égyptien d’énergies renouvelables Infinity a signé un partenariat stratégique avec JK for Agricultural Investment pour développer des centrales solaires capables d’alimenter des pompes d’irrigation. Ce projet, implanté dans l’oasis de Bahariya, dans le gouvernorat de Giza, vise à fournir une capacité totale de 2,5 MW avec un investissement de 34 millions EGP (environ 700 000 $). Cet accord constitue une avancée significative dans les efforts déployés par l’Égypte pour intégrer les énergies renouvelables dans son secteur agricole, un pilier de son économie.

Les fermes irriguées à partir de ce système fonctionneront selon un modèle hybride, combinant l’énergie solaire à des générateurs diesel. Ce dispositif permettra de réduire de 35 % la consommation de diesel tout en diminuant les émissions de carbone de plus de 2 180 tonnes par an. L’objectif est de limiter la dépendance aux carburants fossiles tout en augmentant l’efficacité énergétique des zones rurales isolées où l’accès au réseau électrique demeure limité ou inexistant. Ce type de projet offre des solutions durables aux agriculteurs tout en rendant le secteur agricole plus résilient face aux défis climatiques et énergétiques.

L’énergie solaire joue un rôle clé dans la politique énergétique du gouvernement égyptien. Depuis quelques années, le pays d’Afrique du Nord a entrepris une série de réformes pour diversifier ses sources d’énergie et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Le secteur agricole, qui consomme une part importante des ressources énergétiques du pays, est particulièrement ciblé par ces réformes.

En augmentant l’accès à l’énergie solaire dans les zones rurales, le Caire espère également renforcer sa sécurité alimentaire. Les projets comme celui développé avec Infinity permettent de moderniser l’irrigation dans les fermes tout en minimisant les coûts de production liés à l’énergie. Cette modernisation pourrait, à terme, augmenter la productivité agricole tout en réduisant l’empreinte environnementale du secteur.

L’Égypte possède un potentiel solaire immense, en raison de son climat ensoleillé tout au long de l’année. Le développement de cette ressource inépuisable pourrait transformer le secteur agricole et apporter des avantages économiques significatifs. Outre l’agriculture, l’énergie solaire pourrait également être utilisée pour l’éclairage, le pompage de l’eau potable, et même la climatisation des infrastructures rurales.

La transition énergétique de l’Égypte vers les énergies renouvelables est un signal fort de son engagement pour un avenir plus durable. Les projets tels que celui initié avec JK for Agricultural Investment et Infinity illustrent l’ambition du pays de devenir un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.