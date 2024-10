Football au Sénégal : deux pépites tapent à la porte de la sélection nationale

Photo Unsplash

Alors que l’équipe nationale sénégalaise prépare les derniers matchs de qualification pour la CAN 2025, deux étoiles montantes du football, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Amadou Diallo, semblent prêtes à se faire une place dans les rangs des Lions. Actuellement deuxième au classement de la Ligue 2, Cheikh Tidiane Sabaly se distingue avec ses 8 buts marqués cette saison, une performance qui pourrait bien lui valoir une convocation pour les matchs décisifs contre le Burkina Faso et le Burundi.

Cheikh Tidiane Sabaly a su capter l’attention des observateurs grâce à une saison impressionnante en Ligue 2. Son sens du but et sa régularité le placent au sommet de l’offensive de son équipe. En parallèle, Pape Amadou Diallo, également actif au sein du FC Metz, contribue de manière notable avec un but et deux passes décisives depuis le début de la saison. Leurs performances respectives font d’eux des candidats de choix pour intégrer la sélection sénégalaise, surtout dans un contexte où plusieurs cadres sont blessés.

Pour les prochaines rencontres, Pape Thiaw, entraîneur intérimaire et ancien champion d’Afrique en 2022 avec l’équipe locale, devra pallier des absences de taille. Avec Ismaila Sarr, Édouard Mendy, et Mikayil Faye sur la liste des blessés, le groupe sénégalais se trouve dans une période charnière. Ces indisponibilités offrent cependant l’opportunité à Thiaw de tester de nouveaux talents, et Sabaly et Diallo représentent des options prometteuses pour renouveler l’attaque sénégalaise.

Le secteur offensif des Lions a besoin de renforts solides. Ismaila Sarr, figure offensive de l’équipe, peine actuellement à retrouver une forme optimale en raison de ses blessures récurrentes. Sabaly, avec ses 8 buts, et Diallo, avec sa précision dans les passes décisives, pourraient donc représenter des atouts stratégiques pour combler ce manque. Leur dynamique actuelle et leur impact sur le terrain en club en font des candidats tout indiqués pour relever le défi offensif des Lions lors de ces deux prochains matchs.

Le Sénégal abordera les dernières étapes des qualifications pour la CAN avec l’objectif de consolider sa présence au Maroc. Dans cette perspective, Sabaly et Diallo apparaissent comme des choix judicieux pour renforcer une équipe sénégalaise qui aspire à retrouver son titre continental. Pour Pape Thiaw, ce rassemblement de novembre offre aussi l’occasion de tester des joueurs en forme et d’insuffler une nouvelle dynamique en intégrant des profils qui excellent actuellement en club.