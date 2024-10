Football : la famille Arnault va racheter un club parisien

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

Un tournant majeur s’annonce dans le football français. Le Paris FC, leader actuel de la Ligue 2, serait sur le point de changer de mains. Selon le journal L’Équipe, la famille Arnault, propriétaire de LVMH et troisième fortune mondiale, est en discussions avancées pour racheter la majorité des parts du club. Ce projet ambitieux, qui pourrait remodeler le paysage du football parisien, bénéficie également du soutien de Red Bull, qui entrerait au capital en tant que partenaire minoritaire.

Les négociations exclusives entre la holding familiale des Arnault et les dirigeants du Paris FC devraient débuter dès la semaine prochaine. Cet investissement s’inscrit dans une vision stratégique à long terme, visant à faire du club un acteur majeur du football en France et en Europe. Red Bull, qui possède déjà plusieurs clubs en Europe, comme le RB Leipzig en Allemagne et le Red Bull Salzbourg en Autriche, apporterait son expertise footballistique à ce projet. L’implication de Jürgen Klopp, actuel directeur mondial football de Red Bull, est perçue comme un atout de poids pour structurer un club qui aspire à rivaliser avec les plus grands.

Au centre de cette initiative, on retrouve Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault et grand passionné de football. Déjà familier des tribunes du Parc des Princes en tant que supporter fidèle du Paris Saint-Germain, Antoine Arnault a toujours exprimé son désir d’investir dans un projet à dimension humaine, profondément ancré dans la culture locale. Alors que son nom avait été lié à d’autres clubs du nord de la France, notamment Lens ou Lille, son attention s’est finalement tournée vers le Paris FC.

Bien que les ambitions de la famille Arnault pour le Paris FC ne soient pas encore clairement définies, il est évident que ce rachat marquerait un nouveau départ pour le club. Le projet viserait à renforcer la compétitivité du second club de la capitale, avec un modèle différent de celui du PSG. Les liens potentiels avec les autres clubs du réseau Red Bull pourraient ouvrir la voie à des échanges fructueux et à un développement rapide de l’institution.

Ce rachat soulève déjà de nombreuses attentes dans le monde du football français. Alors que le PSG, propriété du Qatar, règne en maître sur la scène parisienne, l’arrivée d’un investisseur français de l’envergure des Arnault pourrait dynamiser la concurrence et offrir aux fans un nouveau projet séduisant. Contrairement au PSG, qui est associé à un modèle globalisé et flamboyant, le Paris FC pourrait se forger une identité plus enracinée dans les valeurs populaires et locales, tout en bénéficiant de l’expertise et des moyens financiers de la famille Arnault.

Si Antoine Arnault prendrait les rênes du club d’ici deux ans, ce laps de temps permettra de poser les bases d’un projet solide et pérenne. La volonté d’installer durablement le Paris FC dans le haut du football national, voire européen, se fait déjà sentir.

L’impact de cet investissement sur le football français pourrait être considérable. Alors que de nombreux clubs peinent à attirer des capitaux, voir une famille française d’envergure mondiale s’engager dans un projet de cette ampleur est une lueur d’espoir pour tout un secteur en quête de renouveau. La comparaison avec le PSG et l’OM, deux mastodontes du football hexagonal, sera inévitable, mais cette compétition pourrait bien redéfinir l’équilibre du football en France.

L’arrivée imminente de la famille Arnault et de Red Bull au Paris FC est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Alors que la majorité des grands clubs français appartiennent à des propriétaires étrangers, ce projet offre une opportunité unique de faire rayonner l’expertise et les moyens financiers d’un acteur local sur la scène sportive nationale et internationale. Le Paris FC semble donc se préparer à écrire une nouvelle page de son histoire, et avec un tel soutien, il pourrait rapidement devenir un sérieux prétendant aux grands honneurs du football français.