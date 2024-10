Forum international du cadre de vie au Bénin : des recommandations pour un meilleur avenir urbain

Photo : Présidence du Bénin

Le Gouvernement du Bénin a engagé, conformément à son programme d’action (Pag2), des réformes pour apporter des réponses adéquates et durables aux questions sectorielles du développement urbain du Bénin, pour un futur en adéquation avec une meilleure viabilité des populations. Ainsi, le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, entend impulser un cadre dynamique de concertation inclusive, positive et créative autour des problématiques du cadre de vie, des idées et contributions particulièrement citoyennes en faveur du milieu de vie au sens large du terme.

C’est dans cet objectif que, dans le cadre de la 2ème édition du forum international du cadre de vie, José Tonato a mis un accent particulier sur la jeunesse relativement au thème des Nations Unies, à l’occasion de la 39ème journée mondiale de l’habitat, intitulé « Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur ». Ce forum qui s’est tenu du 10 au 12 octobre 2024 au Sofitel hôtel de Cotonou, et qui a réuni plus de 200 personnes, a permis de réfléchir sur l’implication des jeunes dans la production de l’espace urbain, chose indispensable pour accélérer l’avènement de la ville durable.

Au cours des travaux, la table ronde organisée et qui a débuté par une conférence inaugurale autour de la thématique « Libérer le potentiel transformateur de l’urbanisation en Afrique : quelles transitions vers la durabilité ? », avec comme modérateur l’ancien ministre de l’environnement du Bénin Luc Gnacadja, a été l’occasion de précieuses recommandations pour un développement durable centré sur la jeunesse.

Cet important rôle de la jeunesse dans la construction d’un cadre de vie plus confortable, avait été souligné au lancement du forum par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. L’objectif selon lui doit être l’amélioration constante du bien-être des populations dans un cadre de vie sain et durable. « Dans un contexte mondial et national marqué par une population urbaine sans cesse croissante, il est plus que jamais nécessaire de mener des réflexions profondes relatives au développement urbain pour bâtir davantage de villes résilientes, novatrices et durables », a – t-il déclaré.