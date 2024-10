Gdiz au Bénin : Unicarton, l’entreprise qui produit des canettes métalliques et du carton ondulé

Au Bénin, il existe désormais une entreprise qui intervient dans la production des canettes métalliques et du carton ondulé. Il s’agit de Unicarton installé depuis mars 2022 au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Chaque année, cette entreprise est capable de produire 24 mille tonnes de boîtes de carton ondulés et 300 mille unités concernant la ligne de production de canettes métalliques pour l’emballage de noix de cajou.

On retient que cette entreprise a investi au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, un montant évalué à 2,6 milliards de francs Cfa. Unicarton est une entreprise qui contribue à la protection de l’Environnement à cause de ses produits recyclés et recyclables. Cette entreprise installée au Bénin depuis deux ans, totalise tout de même plusieurs décennies d’expériences dans ce secteur d’activité. Elle a une portée internationale et opère depuis 35 ans au Liban avec une clientèle diversifiée au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique.

Unicarton est donc parmi les entreprises qui enrichissent l’univers industriel du Bénin à travers sa présence au sein de la Gdiz. Rappelons que pour faciliter l’implantation des entreprises dans la zone, la Sipi-Bénin Sa a offert aux investisseurs plusieurs avantages. Ce faisant, la GDIZ vise donc à fournir aux investisseurs une passerelle pour intégrer le paysage africain en leur fournissant les infrastructures, une ambiance propice aux affaires et les accompagner dans la promotion de leurs produits par notre approche écosystémique.