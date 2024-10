Maghreb: un navire de guerre espagnol déployé

Pedro Sanchez (© Reuters)

En Espagne, la décision de faire appel à l’un de ses navires pour assurer la sécurité de ses cotes et la souveraineté de ses eaux a été confirmée. Durant les prochaines semaines, un bâtiment espagnol naviguera un peu partout, dans le but de soutenir les équipes en place et apporter un poids supplémentaire à la stratégie de défense mise en place.

L’Espagne veille au grain. En effet, la marine espagnole a confirmé avoir dépêché, au niveau du détroit de Gibraltar et en mer d’Alboran, non loin des eaux marocaines, un navire d’action. Ce dernier sera chargé de réaliser des opérations de surveillance ainsi que des opérations de dissuasion. Pas question toutefois d’outrepasser ses droits : le navire en question restera bel et bien dans les eaux ibériques.

Tornado, navire espagnol dépêché

Baptisé Tornado, ce navire aura pour objectif d’assurer la sécurité ainsi que le droit à la navigation dans cette région hautement stratégique et dans laquelle nombreux sont les navires à y naviguer. Une manière pour l’Espagne de rappeler son engagement à défendre son territoire et sa souveraineté dans un espace maritime, parfois chahutés, à cause notamment des quelques tensions entre Madrid et Rabat.

Ce navire n’en sera pas à son coup d’essai. Il a déjà beaucoup navigué dans les eaux des îles Canaries, étant normalement basé au commandement naval de Las Palmas. Il a pu effectuer des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants ou encore de lutter contre le terrorisme. Un navire spécialisé, qui devrait continuer à opérer dans les eaux espagnoles jusqu’à la fin du mois d’octobre, au moins.

Des journées portes ouvertes ont été annoncées

Entre-temps, le Tornado effectuera plusieurs escales. Il se rendra au port d’Algésiras, du 10 au 11 octobre, ainsi qu’au port de Malaga, dans le sud de l’Espagne, entre le 18 et le 20 octobre. Ces escales seront l’occasion pour les populations locales de venir découvrir ce navire, puisque des journées portes ouvertes ont d’ores et déjà été annoncées par le commandement de la Marine.