Immigration: ce pays maghrébin va récupérer ses migrants mineurs

Photo : AFP / ARIS MESSINIS

Alors que l’Union européenne cherche désespérément à endiguer les flux migratoires, certains pays prennent des mesures drastiques. L’Italie de Giorgia Meloni illustre parfaitement cette tendance avec sa politique de fermeté. Rome a récemment adopté des lois controversées visant à limiter l’immigration clandestine, notamment en criminalisant les sauvetages en mer effectués par les ONG. Cette approche, bien que critiquée par les défenseurs des droits humains, trouve un écho favorable auprès d’autres nations européennes confrontées à des défis similaires. Dans ce contexte tendu, les îles Canaries se distinguent par leur recherche active de solutions diplomatiques, notamment avec le Maroc.

Le Maroc, un partenaire clé dans la gestion des flux migratoires

La récente visite du président des îles Canaries, Fernando Clavijo, à Rabat marque un tournant dans la gestion de l’immigration clandestine entre l’Espagne et le Maroc. Les discussions avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, ont mis en lumière l’importance de la coopération bilatérale dans ce domaine sensible. Avec 28% des migrants arrivant aux Canaries en provenance du Maroc, l’enjeu est de taille pour les deux parties. Clavijo a salué « l’énorme effort » du gouvernement marocain pour limiter l’immigration irrégulière, soulignant ainsi l’importance d’une approche collaborative plutôt que conflictuelle.

Vers un rapatriement facilité des mineurs non accompagnés

L’un des points cruciaux abordés lors de cette rencontre concerne le sort des mineurs marocains non accompagnés présents sur le sol canarien. Le Maroc s’est dit prêt à collaborer pour faciliter leur retour, une annonce qui pourrait marquer un tournant dans la gestion de cette problématique complexe. Cependant, Bourita a souligné les obstacles juridiques et administratifs qui entravent actuellement ce processus, pointant du doigt les « lacunes dans les lois et les procédures » en Espagne et en Europe. Cette ouverture marocaine représente une lueur d’espoir pour les autorités canariennes, qui croulent sous le poids financier et logistique de la prise en charge de ces jeunes migrants.

La situation aux Canaries illustre l’ampleur du défi migratoire auquel font face les régions frontalières de l’Europe. Avec l’ouverture de 40 nouveaux centres d’accueil pour mineurs depuis juillet, portant leur nombre total à 80, l’archipel espagnol se trouve dans une situation critique. Les dépenses liées à la prise en charge des mineurs atteignent des sommes astronomiques, s’élevant à 157,1 millions d’euros selon le gouvernement régional. Face à cette pression croissante, les autorités canariennes ont sollicité un soutien financier auprès du gouvernement central espagnol, soulignant l’urgence d’une réponse coordonnée à l’échelle nationale et européenne.

Les chiffres récents de l’immigration aux Canaries sont alarmants. En septembre 2023, 5 284 migrants sont arrivés sur l’archipel, dont 719 mineurs non accompagnés. Ces données s’inscrivent dans une tendance à la hausse, avec un été record qui a vu 6 267 arrivées entre juillet et août. Cette situation met en lumière la nécessité d’une approche multidimensionnelle, alliant diplomatie, coopération internationale et soutien financier accru pour les régions les plus touchées.

L’initiative des Canaries de dialoguer directement avec le Maroc pourrait servir de modèle pour d’autres régions européennes confrontées à des défis similaires. En cherchant des solutions pragmatiques et en misant sur la coopération plutôt que sur la confrontation, les îles Canaries ouvrent peut-être la voie à une nouvelle approche de la gestion des flux migratoires en Méditerranée. Cette démarche, si elle porte ses fruits, pourrait offrir une alternative aux politiques de fermeture des frontières prônées par certains gouvernements européens, tout en répondant aux préoccupations sécuritaires et humanitaires liées à l’immigration clandestine.