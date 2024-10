Innovation: un pays du Maghreb progresse dans un classement en Afrique

Le Royaume du Maroc confirme sa position de leader en matière d’innovation sur le continent africain. Selon le rapport 2024 du Global Innovation Index (GII), publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le pays se hisse à la 66ème place mondiale parmi 133 économies évaluées, gagnant quatre positions par rapport à l’édition précédente.

Cette progression notable place le Maroc au deuxième rang africain, témoignant des efforts soutenus du pays pour stimuler son écosystème d’innovation. Le rapport souligne particulièrement la capacité remarquable de l’économie marocaine à transformer les investissements en résultats concrets. En effet, le Royaume se classe 47ème en matière de résultats d’innovation, enregistrant une amélioration de huit places par rapport à l’année précédente.

Publicité

Le GII 2024 met en lumière la performance du Maroc dans le groupe des économies à revenu intermédiaire. Le pays figure parmi les nations du top 70 ayant connu la progression la plus rapide depuis 2013, illustrant ainsi une dynamique positive sur le long terme.

Cette évolution favorable s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale ambitieuse. Le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) joue un rôle clé dans cette dynamique. Élaboré de manière collaborative, ce plan vise à consolider les acquis et à relever les défis identifiés dans le domaine de l’innovation.

L’évaluation du GII repose sur 78 indicateurs couvrant divers aspects de l’innovation, tels que les institutions, le capital humain, la recherche, l’infrastructure, la sophistication des affaires, ainsi que les produits de la connaissance, de la technologie et de la créativité. Ces indicateurs sont répartis en deux catégories : les intrants (53 indicateurs) et les extrants (25 indicateurs), offrant ainsi une vision complète de l’écosystème d’innovation marocain.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation salue cette avancée significative. Il félicite l’ensemble des acteurs et partenaires de l’innovation pour leurs efforts et leurs réalisations remarquables. Cette reconnaissance internationale conforte l’ambition du Maroc de se positionner comme une nation du savoir et un creuset d’innovation.