Kylian Mbappé: enquête ouverte contre le joueur madrilène ?

Mbappé - Crédit: DR

Alors qu’il est sous le feu des critiques, en France, pour avoir décidé de passer outre l’appel à la sélection au titre d’une blessure, pour finalement être photographié en Suède en train de faire la fête, Kylian Mbappé connaît une nouvelle mésaventure. En effet, le joueur de football serait actuellement visé par une enquête en Suède.

Pour le moment, rien d’officialisé. Pour autant, il apparaît selon certains médias locaux, notamment le quotidien ‘Expressen’, que le joueur madrilène serait actuellement considéré comme étant “raisonnablement suspect” dans le cadre d’une enquête ouverte par la police de Stockholm, pour une affaire de viol. Il s’agit du fiable niveau de suspicion, selon le droit suédois.

Publicité

Kylian Mbappé, visé par une enquête ?

Une information que plusieurs médias français ont ensuite relayée avant que le joueur lui-même ne se positionne, expliquant qu’il s’agissait là d’une fausse information. Son entourage, lui-même, aurait affirmé ne pas avoir connaissance d’une quelconque plainte. Mais un second média suédois a ensuite confirmé l’information selon laquelle une enquête a bien été ouverte, l’Aftonbladet, ne mentionnant toutefois pas directement Kylian Mbappé.

De son côté, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus a été interrogé à la suite de la victoire de l’équipe de France contre la Belgique, 2 buts à 1, expliquant qu’il était impératif de prendre du recul quant à ces accusations. Ce dernier a assuré que la presse était libre d’écrire, mais que l’environnement négatif autour de l’équipe de France devait pousser chacun à devoir faire la part des choses.

L’entourage du joueur dément fermement

Plus tard, l’entourage du joueur de Madrid et de l’équipe de France a une nouvelle fois tenu à réagir, affirmant que les informations relayées dans les médias suédois étaient totalement irresponsables. Ils ont ensuite fustigé les propagations inacceptables et les accusations malvenues dont est victime le joueur, sur les réseaux sociaux notamment, ou l’affaire a pris beaucoup d’ampleur.