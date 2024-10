La Corée du Nord menace 4 pays européens

Kim Jong-Un. Photo : afp.com/STR

Il y a quelques jours, la Russie déposait son véto quant à l’adoption éventuelle de la résolution sur le contrôle des sanctions en matière d’armement de la Corée du Nord. De fait, 11 pays ont annoncé la création de leur propre groupe de surveillance. Un plan qui n’est pas du tout au goût de Pyongyang.

En effet, le programme de développement de missiles balistiques et autres armes de destruction massive mis en place par Pyongyang interpelle, les USA, le Canada, l’Australie, la Corée du Sud ainsi que la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et les Pays-Bas ont annoncé le lancement d’un tout nouveau plan de surveillance.

Publicité

La Corée du Nord fustige une décision des occidentaux

Cette annonce intervient après que Moscou a fait valoir son droit de veto à l’ONU, entraînant la fin de la surveillance du programme initial. L’annonce qu’un nouveau programme venait d’être mis en place a forcément fait réagir Pyongyang, qui a qualifié cette décision d’illégale, d’illégitime, ajoutant par la suite que l’ensemble des pays membres allait devoir payer un lourd tribut.

Pyongyang a ensuite pointé du doigt la décision des États-Unis, accusé d’être à l’origine de ce nouveau programme de surveillance, affirmant, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, que Washington faisait “une fois encore”, fi des règles internationales. Côté américain, on affirme que la préférence initiale était de continuer sur le chemin du programme initial.

Les USA, face à « l’intransigeance » de la Russie

Or, l’intransigeance de la Russie a forcé Washington et ses alliés à opter pour une nouvelle façon de faire. Une manière, aussi, de montrer à la Corée du Nord que la communauté internationale reste soudée face aux tensions qui se font actuellement ressentir entre les deux Corées, d’une part, et à plus large échelle avec l’envoi annoncé d’un millier de soldats nord-coréens en Russie. Ils pourraient être déployés en Ukraine.