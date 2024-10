La foire internationale itinérante lancée à Djougou au Bénin le 1er novembre

Du 1er au 17 novembre 2024, la ville de Djougou au Bénin va vivre la foire internationale itinérante du Bénin (Fiib). Cet événement marque une étape importante pour le développement économique et commercial du pays, en réunissant divers acteurs économiques, producteurs et consommateurs.

Après la ville de Djougou, deux autres villes du Bénin recevront également les forains et ceci, jusqu’au 31 décembre 2024. Il s’agit de Kandi, du 20 novembre au 7 décembre, et Parakou du 11 au 31 décembre. Cette foire a pour objectifs principaux de promouvoir les produits locaux en mettant en avant la richesse et la diversité des produits béninois, de faciliter les échanges commerciaux en créant un cadre propice aux rencontres entre producteurs, distributeurs et consommateurs et de stimuler le développement économique en encourageant les investissements et les partenariats dans divers secteurs d’activité.

La foire propose un large éventail d’activités, notamment des expositions de produits (des stands dédiés aux artisans, agriculteurs, et entreprises locales), des ventes, des rencontres et des animations culturelles.

L’organisation de la Fiib aura des impacts positifs sur l’économie locale en générant des opportunités d’affaires pour les exposants et les visiteurs, en favorisant la création d’emplois temporaires lors de l’événement et en rapprochant les acteurs économiques des différentes régions du Bénin pour renforcer le tissu économique national.