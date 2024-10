 La France accueille ce vendredi le 19ème sommet de la Francophonie

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

La France accueille à partir de ce vendredi 4 octobre, le 19ème sommet de la Francophonie sous le thème « Créer, Innover, Entreprendre en français ». Cette rencontre internationale rassemblera la plupart des pays membres, des gouvernements membres, de ce qu’on appelle l’Organisation internationale de la Francophonie. Il s’agit d’une organisation multilatérale qui réunit tous les pays qui sont francophones ou affinitaires de la francophonie et qui ont démontré un engagement en faveur de ladite organisation. En plus de la langue que les membres ont en partagent, ils ont également des valeurs communes telles que l’État de droit et la démocratie. L’Organisation internationale de la Francophonie compte au total 88 membres.

Des sources proches de l’Elysée annoncent que ce sommet de la Francophonie rassemblera les membres de cette organisation à Villers-Cotterêts et à Paris en présence d’autres pays qui ont été invités par le Président français Emmanuel Macron. Toujours selon ces sources de l’Elysée, l’objectif d’associer des pays non membres à ce sommet est de nouer des liens avec ceux qui partagent certaines valeurs, un certain engagement sur la scène internationale. Il s’agit par exemple du Secrétaire Général de l’Onu qui interviendra lors de ce Sommet par vidéo.

Pour la France, cette rencontre sur son territoire est particulière parce que la dernière rencontre de cette organisation en terre française remonte à 33 ans. De façon pratique, ce 19ème Sommet de la Francophonie commencera ce vendredi 4 octobre à partir de midi et prendra fin le lendemain. L’actuel patron de l’Elysée avec également la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la conférence, accueillera au total un peu plus d’une centaine de délégations représentées à très haut niveau. A en croire le point qui avait été fait lundi dernier, environ 50 chefs d’État et de gouvernement ont confirmé leur arrivée.

Selon le programme, la séance inaugurale avec les traditionnelles photos de famille pour le sommet est prévue à partir de 14h. Les discours du président de la République, du représentant de la Tunisie et de la secrétaire générale de l’OIF, et puis la passation entre la présidence tunisienne sortante de la francophonie et la présidence française entrante de la francophonie sont autant de choses qui sont prévues ce vendredi peu après l’accueil. Le samedi 5 octobre, les travaux du 19e sommet auront lieu avec une séance plénière d’ouverture, un bref huis clos qui permettra d’enregistrer l’adhésion de cinq nouveaux États et gouvernements comme membres de l’OIF.