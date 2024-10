Les BRICS, moteurs de la croissance mondiale d’ici 2029, selon le FMI

Le paysage économique mondial connaît une transformation significative selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI). Les économies émergentes des BRICS s’imposent désormais comme les véritables moteurs de la croissance mondiale, dépassant largement la contribution collective des nations du G7.

L’analyse des données du FMI, reprise par Bloomberg, révèle un bouleversement majeur des équilibres économiques traditionnels. La Chine se positionne comme le principal catalyseur de l’expansion économique mondiale, avec une contribution projetée de 22% sur les cinq prochaines années. Cette performance remarquable surpasse à elle seule l’apport cumulé de l’ensemble des pays du G7.

Le dynamisme des BRICS se manifeste également à travers la montée en puissance de l’Inde, dont la participation à la croissance mondiale devrait atteindre près de 15% d’ici 2029. Les autres membres du groupe affichent des performances notables : la Russie devrait générer 2,1% de la croissance mondiale, tandis que le Brésil contribuera à hauteur de 2%.

Les économies émergentes associées aux BRICS, telles que l’Égypte et l’Arabie Saoudite, renforcent cette tendance avec des contributions respectives de 1,7% et 1,3% à l’horizon 2029. Ces projections contrastent nettement avec le recul relatif des nations du G7. Les États-Unis, bien que maintenant une contribution substantielle de 11,6%, voient leur influence diminuer. L’Allemagne et le Japon devraient chacun participer à hauteur de 1,7% à la croissance mondiale.